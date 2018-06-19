روابط السيارات تجدد مخاطبتها للوزارء اعتراضًا على «حماية المستهلك»

تجميع السيارات

شريف عيسى



تعتزم رابطة مصنعى السيارات، ورابطة تجار السيارات، تجديد مخاطبتهم لمجلس الوزراء للإعتراض على بعض النصوص الواردة بقانون جهاز حماية المستهلك، والذى اقرته الجلسة العامة لمجلس النواب رسمياً فى ابريل الماضى.



وقال اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مصنعى السيارات، ان الرابطة قررت إعادة مخاطبة مجلس الوزراء بهدف اشراك الجهات المعنية بسوق السيارات فى اعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، سواء من مصنعيين أو وكلاء أو تجار.



وأوضح ان القانون تضمن بعد البنود والنصوص والتى من شأنها الإضرار بمستقبل صناعة وتجارة السيارات، والتى من بينها منح العميل الحق لإسترجاع السيارة بعد مرور 30 يوماً من شرائها حال اكتشاف عيوب بها.



وكانت رابطة مصنعى السيارات قد أعلنت فى وقت سابق عن اعتراضها على ما يقرب من 4 مواد والتى تتعارض مع طبيعة سوق وصناعة السيارات ومنها، إلزام الوكيل أو التجار بتحديد مواصفات السيارات فى ايصال السداد الموقع بين البائع والمشترى، ومعاينة السيارة المستعملة قبل إعادة بيعها بأحد مراكز الخدمة، بالإضافة إلى حماية العميل من الغش، وإمكانية استراجاع السيارة خلال 30 يوم من تاريخ الشراء.



ومن جهته، قال المستشار اسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، ان روابط وشعب السيارات عانت على مدار الفترة الماضية من تهميش متعمد من اتخاذ توصياتها فى العديد من القرارات المصرية والتى من بينها قانون حماية المستهلك، والذى وصف تطبيقه بالصورة الحالية بتداعيات غير محسوبة على سوق السيارات.



وأشار أبو المجد إلى ان رابطة التجار بصدد عقد اجتماع مع قيادات رابطة مصنعى السيارات خلال الأسبوع المقبل، بهدف ارسال خطاب موحد لمجلس الوزراء يتضمن النصوص الغير ملائمة بطبيعة سوق السيارات.



وجددت الرابطة إعتراضها على المادة 35 من القانون والذى يلزم الشركات العاملة فى تجارة السيارات المستعملة بمنح العملاء شهادة معتمدة من مراكز الصيانة عن حالة السياراة المستعملة المباعة، وأنه فى حال اكتشاف اية عيوب فى السيارة يحق للمشترى الحصول على حقة، موضحاً على ان المادة تضمنت عقوبة مالية تصل إلى مليون جنيه، مما يمثل تهددياً لتلك التجارة.