EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الضبع يعتزم اللجوء للقضاء لإبعاد عبدالسلام من انتخابات المقاصة
الثلاثاء 19 يونيو 2018 06:41 م
محمد عبدالسلام
أخر الأخبار
محمد عبدالسلام
شريف عمر :
يعتزم أشرف الضبع المرشح على منصب رئاسة مجلس ادارة شركة مصر المقاصة للايداع والحفظ المركزى، إقامة دعوى قضاية أمام القضاء الادارى لإبعاد منافسه اللواء محمد عبدالسلام من خوض انتخابات المقاصة، رغم صدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية، برفض التظلم المقدم من الضبع ضد عبدالسلام.
وكانت المال قد نشرت سابقاً عن الضبع قوله إنه تقدم بأكثر من مستند للطعن على صحة ترشح منافسه عبدالسلام، تتضمن عدة نقاط حول ادارة الشركة فى عهده، ومطالباً بابعاده من الانتخابات، لكونه شغل العديد من المناصب التنفيذية فى عدد من الشركات ما يفقده شرط التفرغ المتطلب قانوناً.
ولكن الرقابة المالية أعلنت عدم قبول التظلم، واكتفت بالزام محمد عبد السلام بالتعهد بعدم الجمع بين أى عمل تنفيذى يشغله بالشركات المشار إليها بالتظلم أو أى شركة أخرى يعمل بها عملا تنفيذيا حال اختياره رئيسا لمجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى.
وقال الضبع فى تصريح لـ "المال"، إنه سيركز فى دعواه القضائية المنتظرة على إبعاد عبدالسلام من الانتخابات، بسبب إخلاله بالشروط الواجب توافرها، وجمعه للرئاسة التنفيذية لاكثر من شركة وعلى رأسها المقاصة سبورت، بما يعد مخالفة للقوانين، والتى يتوجب معاقبتها جنائياً وفقاً لقانون رأس المال.
وتابع: سأسلك جميع الخيارات القانونية المتاحة لتطبيق القانون وإبعاد عبدالسلام من الانتخابات بعد التأكد من مخالفته.
ويتولى محمد عبدالسلام رئاسة مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى، وفى حالة فوزه بالانتخابات، سيتوجب عليه ترك الادارة التنفيذية لعدة شركات تتبع المقاصة، ومنها المقاصة سبورت، بجانب شركات أخرى بمجال ادارة المشروعات.
وتشهد انتخابات المقاصة منافسة شرسة بين المرشحين المتقدمين لاقتناص المقاعد الثلاثة المخصصة لشركات السمسرة، ومثلها لأمناء الحفظ، و2 ذوى خبرة، ويتنافس على مقاعد السمسرة، محمد ماهر، ممثلاً لبرايم القابضة، وعونى عبدالعزيز، عن وديان، وياسر راشد، عن كابيتال، ومصطفى فوزى، عن بايونيرز، وهانى حمدى، عن أكيومن، وطارق أباظة، عن النعيم، محمد فاروق مسعود، عن جلوبال إنفيست، ورفيق مطر، عن الفرعونية، وأحمد أبوحسين، عن كايروكابيتال وأسامه حماد عن المجموعة المصرية.
ويتنافس على مقعدى ذوى الخبرة كل من سعد ونجم وبهاء الدين ومحمد كفافى، العضوالمنتدب لشركة آى سكور، فيما حسم طارق عبدالبارى منصب العضو المنتدب بالتزكية،بينما تقتصر المنافسة بين كل عمرو الجناينى، ياسر زعزع العضويين الحاليين، عمرو مصطفى عن البنك الاهلى، محمود ثابت عن الاهلى المتحد، ووائل وجيه عن اتش سى لاقتناص مقاعد أمناء الحفظ، وستجرى الانتخابات يوم 9 يوليو المقبل.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا