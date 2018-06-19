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بورصة وشركات
الأداء المتأرجح يسيطر على تعاملات البورصة حتى الختام
الثلاثاء 19 يونيو 2018 06:05 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين المتأرجحة الممتدة منذ الصباح وحتى ختام تعاملات أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر وسط اتجاه بيعى للعرب.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.94% عند مستوى 16067 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24% عند مستوى 802 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% عند مستوى 2042 نقطة، بينما استقر مؤشر «EGX50» عند مستوى 2711 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.09% عند مستوى 16158نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 853 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 15.7 مليون جنيه و 16.8 مليون جنيه و2 مليون جنيه و11.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 38.8 مليون جنيه و 7.2 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 56 سهم من إجمالى 170 سهما متداولا،بينما هبط 73 وبقى 41 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس –قبل إجازة العيد- على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.26% عند مستوى 16220 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.26% عند مستوى 800 نقطة.
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