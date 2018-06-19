مع قرب نهاية الجولة الأولى.. بداية متعثرة للنجوم باستثناء رونالدو

كريستيانو رونالدو

على المصرى



شهدت انطلاقة نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" بداية متعثرة لمعظم النجوم المشاركين في المونديال، وفي مقدمتهم أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي الذي أهدر ركلة جزاء في مباراة منتخب بلاده أمام أيسلندا.



وخيب معظم نجوم البطولة، الآمال في مبارياتهم الأولى، لاسيما الفرنسي أنطوان جريزمان، والبرازيلي نيمار، والألماني مانويل نوير، بينما كان الاستثناء الوحيد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ضرب بقوة في مستهل مشوار منتخب بلاده في البطولة العالمية.



يصعب تحقيق بداية أجمل لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، بعدما أحرز هاتريك في مرمى إسبانيا وحارسها ديفيد دي خيا، ليس أمراً في متناول الجميع، وأنقذ نجم ريال مدريد الإسباني، منتخب بلاده بطل أوروبا 2016، من خسارة "القمة الأيبيرية" ضد إسبانيا، مانحا إياه التعادل من ركلة حرة مباشرة في نهاية المباراة بالتعادل 3-3.



إنفرد رونالدو بصدارة ترتيب الهدافين من الجولة الأولى، والتاريخ يؤكد بأنه عندما يتقدم من الصعب اللحاق به لا سيما بأن عداد معظم النجوم الآخرين لا يزال صفرا، المفارقة أنه حقق ذلك في المباراة الأصعب في المجموعة الثانية التي تضم أيضا المغرب وإيران.



معاناة ميسي ونيمار



في اليوم التالي، كان موعد ميسي مع الخيبة، الغريم الدائم لرونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم "نالها خمس مرات أيضاً"، لم يعرف طريقه إلى النجاح في مباراة الأرجنتين ضد أيسلندا، بالتعادل 1-1 التي تشارك للمرة الأولى في المونديال.



الأسوأ من التعادل في المباراة الأولى للمنتخب الباحث عن ثالث ألقابه في كأس العالم "بعد 1978 و1986"، كان إهدار ميسي نفسه ركلة جزاء في الشوط الثاني تصدى لها الحارس هانيس هالدورسون، مونديال ميسي الذي قد يكون الأخير له، بدأ بعثرة كبيرة الأكيد أنها لن تجعل من بحثه عن لقبه الأول مع المنتخب، مهمة سهلة.



كانت الأمور أفضل بعض الشيء على صعيد الأداء لثنائي خط هجوم أوروجواي لويس سواريز وإدينسون كافاني، إلا أن الاثنين وهما من أخطر المهاجمين في العالم لم يتمكنا من التسجيل في المباراة الأولى ضد مصر في المجموعة الأولى.



واجهت أوروجواي صلابة دفاعية مصرية في مباراة غاب عنها نجم الفراعنة الأبرز محمد صلاح الذي لا يزال يتعافى من إصابة في الكتف الأيسر، حسم المباراة هدف رأسي في الدقيقة 89 لمدافع أتلتيكو مدريد خوسيه ماريا خيمينز.



أتيحت لكافاني فرص عدة بين الخشبات الثلاث "إحداها في القائم"، إلا أن الحارس المصري محمد الشناوي كان بالمرصاد، سواريز في المقابل أهدر فرصاً عدة، قد تكون المباراة ضد السعودية غدا الأربعاء، فرصة للثنائي لتلميع صورتهما، لا سيما بعدما تلقى مرمى الأخضر خماسية نظيفة في مباراته الأولى أمام روسيا المضيفة، الأكيد أن اللاعبين يسعيان لتكرار ما حققه مواطنهما دييجو فورلان في مونديال جنوب أفريقيا 2010، عندما كان أحد أربعة لاعبين تصدروا ترتيب الهدافين مع خمسة أهداف.



ونجح الفرنسي أنطوان جريزمان في ترجمة ركلة الجزاء لفريقه، وهي الأولى التي تمنح في نهائيات كأس العالم بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم، وذلك في المباراة ضد أستراليا السبت المقبل في المجموعة الثالثة. إلا أن مهاجم أتلتيكو مدريد لم يقدم الأداء المطلوب منه، ولم يتردد مدربه ديدييه ديشان في إخراجه في الشوط الثاني والدفع بأوليفييه جيرو بدلا منه.



على رغم ذلك، أختير أفضل لاعب في المباراة، وهي جائزة أقر جريزمان بأن آخرين في المنتخب كانوا يستحقونها أكثر منه، مثل نجولو كانتي أو لوكاس هرنانديز، وجدد ديشان ثقته به، لكنه لفت انتباهه لضرورة تقديم المزيد في المباريات المقبلة.



ولم يقدم نيمار، أغلى لاعب في العالم، والعائد حديثا من إصابة بكسر في مشط القدم اليمنى، في المباراة الأولى ضد سويسرا التى أنتهت بالتعادل 1-1، ما كانت تأمل به الجماهير البرازيلية، بل كان أقل مستوى من المباراتين التحضيريتين اللتين خاضهما أخيراً ضد النمسا وكرواتيا.



وأعتبر تيتي المدير الفنى للسامبا، عشية مباراة سويسرا أن نجم باريس سان جرمان الفرنسي ليس جاهزا بنسبة 100%، وأضاع العديد من مراوغاته وكان عرضة لتدخلات عنيفة، لم يصوب كثيرا بإتجاه حارس مرمى سويسرا يان سومر، لتنتهي المباراة بتعادل هو أقرب إلى انتصار للمنتخب الأوروبي.



لم يتمكن حارس المرمى الألماني مانويل نوير، العائد رسمياً بين الخشبات الثلاث بعد غياب أشهر بسبب الإصابة، من إنقاذ أبطال العالم من الهزيمة في المباراة الأولى ضد المكسيك الماضى الأحد في المجموعة السادسة.



ولا يتحمل نوير بطبيعة الحال مسؤولية الهدف الذي سجله هيرفينج لوسانو في الدقيقة 35، حاول حارس بايرن ميونيخ حتى أن يهاجم، وتقدم إلى منطقة الجزاء المكسيكية في الوقت بدل الضائع لملاقاة ركلة ركنية للمانشافت، دون جدوى.



بحسرة، تابع أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خسارة المنتخب المصري أمام أوروجواي، بدت نظراته تلاحق الكرة على أرض الملعب، ورغبة المشاركة ظاهره على وجهه، اللاعب الذي أتم في يوم المباراة عامه السادس والعشرين، أصيب في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ناديه ليفربول وريال مدريد في 26 مايو الماضي، وينتظر العودة الى المستطيل الأخضر، ويؤكد مسؤولو المنتخب أن صلاح بات جاهزا للعودة، والسؤال الذي ينتظر إجابة هو معرفة ما إذا كان سيشارك في مباراة روسيا اليوم الثلاثاء؟.