1.5 مليار دولار التغطية التأمينية لإلغاء كأس العالم

لوجو المونديال

ماهرأبو الفضل والشاذلي جمعة



قدر الاتحاد المصري للتأمين، التغطية التأمينية لإلغاء تنظيم كأس العالم بروسيا بمبلغ 1.5 مليار دولار، يتضمن مخاطر المقاطعة boycott، والهجوم attack، والهجوم السيبراني – الهجمات الالكترونية cyber attack، بما في ذلك حقوق التلفزيون TV rights، والرعاية sponsorship، والإعلان advertising، واسترداد قيمة التذاكر ticket refunds.



وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة لحدث مثل كأس العالم 2018، لا يمكن أن يترك أي شيء للصدفة: الملاعب، الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والجهات الراعية، اللاعبين، الفرق الوطنية، القنوات التلفزيونية، اللاعبين وغيرهم، جميعهم يقومون بالتأمين للحصول على تغطيات مختلفة على كافة المخاطر المختلفة التي قد تنشأ.



وأضاف أن ميزانية المونديال تبلغ 10.78 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبلغ ميزانية المونديال عام 2022 فى قطر 15.7 مليار دولار أي بزيادة قدرها 46٪ وفي البرازيل، وتنظيم كأس العالم عام 2014، كانت الميزانية النهائية 9.4 مليار دولار أمريكي، إلى جانب أنها لم تتعد تكلفة الميزانية المخصصة لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا 5 مليارات دولار أمريكي.



وأكدت تصريحات سماسرة وشركات التأمين، أن خطر وقوع هجمات إرهابية وأضرار من مثيري الشغب وخطر نقل الحدث من استاد الى أخر أدى إلى رفع أقساط الشركات واللاعبين الذين يشترون التأمين لكأس العالم لكرة القدم في روسيا، مقارنة بالحدث السابق في البرازيل وتقدر القيمة المؤمنة للحدث بأكثر من 10 مليارات دولار.



ومن بين أولئك الذين يؤمنون ضد المخاطر التي تشمل الإلغاء والاختطاف والهجمات السيبرانية والإصابة الشخصية، هم وكلاء بيع التذاكر وأصحاب الملاعب وشركات إمداد المواد الغذائية وشركات الضيافة واللاعبين وشركات النقل التلفزيونى.



وتشير تقديرات شركة التأمين بيزلي باللويدز إلى أن مخاطر الهجمات الإرهابية والأضرار لهذا الحدث مؤمن عليها بأكثر من 10 مليارات دولار، ويتم التأمين على الملاعب الاثني عشر بروسيا، بداية من ايكاترينبرج في الشرق إلى سان بطرسبرج في الشمال، كالينينغراد في الغرب وحتي سوتشي في الجنوب، وذلك عن الأضرار المادية التي يمكن أن تلحق بهم بمبلغ يقارب المليار دولار. وهناك مبلغ إضافي قدره 250 مليون دولار لتغطية مسؤولية الإرهاب، و100 مليون دولار لوثائق تأمين خطر إطلاق النار الحى.



وقال كريس باركر، رئيس قسم العنف السياسي والإرهاب والخطف والفدية، إن الطلب على وثائق تأمين خطر إطلاق النار الحى التي تشمل هجمات باستخدام مركبات أو سكاكين ارتفع بالمقارنة مع البرازيل ويدفع حاملو الوثائق 5 آلاف دولار قيمة قسط التأمين ضد الهجمات الإرهابية مقابل كل مليون دولار من التغطية.



وذكرت شركة بيزلي Beazley، أن قيمة تأمين شركات الضيافة وإمداد المواد الغذائية بلغت مبلغ 500 مليون دولار مقابل مخاطر إلغاء الحدث، إضافة إلى 150 مليون دولار أخرى لتأمين تكاليف الإعلانات الترويجية المتعلقة بكأس العالم، كما دفعت FIFA مبلغ 134 مليون دولار للتأمين على النوادي ضد إصابة اللاعبون بجروح.



وتشير تقديرات لويدز في لندن إلى أنه قد تم تأمين سيقان اللاعبين المهاجمين - وهي الأكثر قيمة بين جميع اللاعبين بالفريق – ومتوسط قيمة التأمين تزيد على 19 مليون جنيه إسترليني (25.33 مليون دولار) وبالنسبة لقنوات التليفزيون، يمكن لقرصنة البيانات أن تسبب خسارة في الإيرادات ورفع الدعاوى القضائية.



ويثير الإرهاب مخاوف منظمي كأس العالم لهذا النوع فقط من المخاطر بلغ رأس المال المكتتب به 250 مليون دولار أمريكي، أما تغطية مخاطر lone wolf shooters وصلت إلى 100 مليون دولار أمريكي والخطف خطر من المخاطر المتعلقة بروسيا، لاعبو كرة القدم وعائلاتهم وأحبائهم معرضون للخطر.



وتقدر المبالغ المؤمنة لكل فريق لتغطية الخطف هي 25 مليون دولار أمريكي، أو 800 مليون دولار أمريكي للفرق الـ32 المؤهلة معاً وفيما يتعلق بالمخاطر الإلكترونية، فإن شركات التذاكر ومنظمي الاحداث الرياضية يواجهون مخاطرة كبيرة، وانهم يحتفظوا بالبيانات الشخصية والمالية لعدة مئات الآلاف من المؤيدين والداعمين للحدث.



وفقاً لبيزلي Beazley، وكالة الاكتتاب في اللويدز المتخصصة في هذا النوع من المخاطر ، وتقدر المبالغ المؤمنة لشركة التذاكر الواحدة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.