تقرير: مسار عرضي مائل للصعود يسيطر على تحركات البورصة

- الثلاثيني يستهدف 16420 نقطة.. والسبعيني 810 نقاط





المال - خاص

توقع تقرير بحثي تحركات عرضية مائلة للصعود للبورصة المصرية هذا الأسبوع، تدفع مؤشري السوق الرئيسيين EGX30 وEGX70 لإحراز ارتفاعات محدودة.

ورجح تقرير صادر، عن شركة "أمان" لتداول الأوراق المالية -تلقت "المال" نسخة منه- اليوم، ارتفاع مؤشر السوق EGX30 بنسبة 1.2% ليكون أعلى مستهدف له الأسبوع الجاري 16420 نقطة، مقارنة بـ 16220 بإغلاقات الأسبوع الماضي.

وقدر تحقيق مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا 1.25%، ليتجه صوب مستوى 810 نقاط، مقابل 800 نقطة فقط باغلاقات الأسبوع المنقضي.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أمان"، إنه يتوقع أن تتخد الأسهم القيادية لكلا المؤشرين تحركات عرضية مائلة للارتفاع.

وأشار إلى أن سهمي بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، والمجموعة المالية هيرميس القابضة سيحققان ارتفاعات جيدة على صعيد المؤشر الثلاثيني، بينما يتصدر ارتفاعات السبعيني سهمي سيدي كرير للبتروكيماويات، وراية لخدمات مراكز الاتصال.

ورجح الأعصر تحقيق سهم البنك التجاري الدولي ارتفاعاً 2.5% هذا الأسبوع ليصل إلى مستويات 88.25 جنيه، مقارنة بـ 86.02 جنيه بإغلاقات الأسبوع المنقضي، ورجح اتجاه سهم هيرميس نحو مستوى 24.50 جنيه، مقارنة بـ 23.40 في إغلاقات الخميس الماضي ليحقق ارتفاعات 5%.

ويستهدف سهم بايونيرز ارتفاعًا 8% ليتجه صوب مستوى 8.50 جنيه، مقابل 7.89 الخميس، وسهم أبو قير للأسمدة 2% مستهدفًا مستويات 30.25 جنيه، مقابل 29.60 الخميس الماضي.

وعلى صعيد أسهم المؤشر السبعيني، قال الأعصر إنه يتوقع أن تشهد ارتفاعات جيدة، وأبرزها سهم سيدي كرير للبتروكيماويات بارتفاعات 7%، صوب مستوى 27.80 جنيه، مقارنة بـ 26 الخميس، وسهم راية لخدمات مراكز الاتصال صوب 11.10 جنيه بارتفاع مرجح 6%.

يشار إلى أن الأسبوع الجاري يشهد 3 جلسات فقط عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، والذي ستبدأ تداولاته الثلاثاء وتنتهي الخميس.