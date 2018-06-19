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رياضة
الأهلي يستعين ببرنامج جديد للقياسات البدنية
الثلاثاء 19 يونيو 2018 02:20 م
الفرنسي باتريس كارتيرون
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الفرنسي باتريس كارتيرون
على المصرى:
استعان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ببرنامج جديد للقياسات البدنية يسمى "GPS"؛ لاستخدامه في قياس سرعات اللاعبين والجهد البدني خلال التدريبات والمباريات؛ حتى يتم تقييم كل لاعب على مدار الموسم بشكل دقيق وبطريقة علمية.
واستعان الجهاز الفني للأهلي بمندوب إيطالي من الشركة المالكة لهذا البرنامج خلال الأيام الماضية لتفعيله والبدء في تشغيله، حيث يعد الأهلي هو أول فريق مصري يقوم بتطبيقه بعدما سبق للمنتخب المصري استخدامه أيضا.
وبدأ الفريق أمس الإثنين معسكره المغلق الداخلي بالإسكندرية، ويستمر لمدة أسبوع، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها الفريق خلال أيام عيد الفطر المبارك، ثم يليه معسكر خارجي في إحدى الدول الأوروبية.
يشارك في المعسكر جميع اللاعبين باستثناء مجموعة اللاعبين الدوليين المنضمين لمنتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم المقامة حاليا بروسيا، استعدادا لبداية الموسم الجديد، ولمباراة تاونشيب البتسواني في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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