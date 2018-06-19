EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
بدء تسجيل بصمة العين لحجاج الجمعيات الأهلية
الثلاثاء 19 يونيو 2018 02:17 م
الحجاج
أخر الأخبار
الحجاج
المال -خاص
يبدأ غدا الأربعاء، تسجيل بصمة العين لحجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي لموسم 1439هـ/2018م والتى تستمر حتى يوم الخميس الموافق 21/6/2018 وذلك بناءً على التعليمات الواردة من الجانب السعودي من خلال مكاتب شركة تساهيل بالمحافظات حيث يتم الحصول على البصمة لكل الحجاج ممن تقل أعمارهم عن 80 سنة وتسجل مجاناً دون سداد أى رسوم وهي شرط أساسي للحصول على التأشيرة.
وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه سيتم إيفاد مندوبين من المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة مع الحجاج في كل محافظة للتنسيق مع مكاتب الشركة المسئولة للحصول على البصمة وسيتم إرسال الجوازات لوزارة الداخلية المصرية والقنصلية السعودية لإصدار التأشيرات عقب الحصول على البصمة.
وزارة التضامن الاجتماعي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا