نشاط موسع للبريد المصرى دولياً الشهر المقبل

الهيئة القومية للبريد



المال - خاص



شهد البريد المصرى نشاطًا موسعًا على المستوى الدولى والعربى والافريقي خلال شهر يوليو القادم، حيث يستضيف البريد المصرى الاجتماع الثامن والثلاثون لأعمال اللجنة العربية الدائمة للبريد برئاسة مصر وبحضور 15 بلدا عربيا ممثلة فى رؤساء وقيادات الهيئات البريدية العربية وذلك خلال الفترة من ١٦ الى ١٩ يوليو ٢٠١٨ بمدينة الإسكندرية وتترأس مصر اجتماع اللجنة باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الاتصالات العرب ويناقش في هذه الدورة الموقف العربي من القضايا البريدية الدولية محل النقاش تمهيدًا للانتهاء منها قبل مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي بأديس ابابا في سبتمبر ٢٠١٨.



كما يشارك البريد المصري بصفته النائب الاول للاتحاد البريدى الافريقي الشامل فى مؤتمر مفوضي الاتحاد بمدغشقر يومى ٢٦ و٢٧ يوليو ٢٠١٨ والذى يعد أعلى تمثيل بريدي بأفريقيا وتترأس دورات الاجتماع البلد المضيف وتأتي أهمية المؤتمر كونه يناقش الخطة المستقبلية للعمل البريدى على مستوى افريقيا بالكامل حيث سيتم وضع العلامات الفارقة لتنظيم العمل البريدي قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي بأديس ابابا في سبتمبر العام الجارى.



وفى اطار دعم البريد المصرى سبل التعاون مع البلدان العربية والافريقية الشقيقة يستضيف البريد المصرى البرنامج التدريبى الرابع هذا العام تحت عنوان "الاستعداد للتجارة الالكترونية بأفريقيا" والموجه للبلدان الإفريقية خلال الفترة من ٧ الى ١١ يوليو ٢٠١٨ بمشاركة ٢٥ دولة افريقية بإجمالى ٤٠ متدرب من القيادات التشغيلية بالمؤسسات البريدية الإفريقية وذلك بالمركز الاقليمي للتدريب البريدى بمبنى البريد المصرى بالقرية التكنولوجية بالمعادى.



ومن جانبه، أكد احمد عبد الحليم رئيس البريد المصرى أن الهدف الرئيسي من هذه المشاركات هو تعزيز ريادة مصر فى تقديم الخدمات البريدية على المستويين الاقليمى والدولى ودعم سبل التعاون المشترك ونقل خبراتنا فى مجالات تقديم الخدمات البريدية والتدريب الى مختلف البلدان الشقيقة.



الجدير بالذكر ان مركز التدريب الاقليمي تم افتتاحه فى ابريل ٢٠١٧ بعد اعتماده من اتحاد البريد العالمى كأول مركز عربى إفريقي يُقدم خدماته التدريبية والبحثية والاستشارية للدول الأعضاء.