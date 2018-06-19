«AT&T» الأمريكية تستثمر 22 مليار دولار فى «وارنر ميديا»

دولارات امريكى

خالد بدر الدين



تعتزم شركة AT&T ثانى أكبر شركة اتصالات أمريكية، ضخ استثمارات تتراوح قيمتها بين 21 و22 مليار دولار، للتوسع فى خدمات شركة «وارنر ميديا» الجديدة، التى ظهرت بعدما استحوذت قبل نهاية الأسبوع الماضى على شركة «تايم وارنر» الأمريكية للشبكات التليفزيونية والاستوديوهات السينمائية بنحو 85 مليار دولار، بعد موافقة الهيئات الرقابية الأمريكية.



وأكد راندال ستيفينسون، الرئيس التنفيذى لشركة AT&T، أنه يخطط لتنفيذ هذا الاستثمار فى الكيان الجديد المندمج بين الشركتين، والذى أطلق عليه اسم «وارنر ميديا» بدلا من «تايم وارنر» لتعزيز التكامل بين شبكة الاتصالات وأنشطة الترفيه لمنافسة الشركات العملاقة مثل «نت فليكس» و«أمازون» وغيرهما من شركات التكنولوجيا التى تقدم خدمات التسلية والترفيه للعملاء الذين يبلغ عددهم أكثر من 123 مليون شخص.



وذكرت وكالة رويترز أن جون ستانكى سيصبح رئيسا تنفيذيا للشركة الجديدة التى ستستفيد من الحرية الإبداعية التى يتمتع بها العاملون فى «تايم وارنر» ومن الموارد المتاحة فى الكيان الجديد.



ويتوقع ستيفينسون هبوط ديون AT&T سريعا خلال عام إلى المستويات المقبولة عند حوالى 2.3 مرة تعادل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وتقلبات العملات، وإن كان بعض المحللين انتقدوا مستوى الديون الذى وصلت إليه الشركة والبالغ حوالى 180 مليار دولار قبل الاستحواذ على تايم وارنر.



ويخطط المسئولون بشركة وارنر ميديا الجديدة للاستثمار فى قناة HBO المشهورة بالعروض العالمية مثل مسلسل لعبة العروش وقناة CNN الإخبارية العالمية وقنوات الأطفال Cartoon Network وكذلك فى شبكات تيرنر برودكاستنج التليفزيونية واستوديوهات وارنر بروس السينمائية.



يشار إلى أن صفقة استحواذ AT&T على تايم وارنر بدأ الإعلان عنها منذ عام 2016 وواجهت قضايا مكافحة الاحتكار حتى تم تنفيذها فعليا منذ أيام مما سيجعل عملاق الاتصالات قادرا على تقديم حزمة جديدة من خدمات الاتصالات والبرامج الترفيهية من خلال مكاتب موجودة فى نيويورك ولوس أنجلوس.



وأدت هذه الصفقة إلى اختفاء اسم تايم الذى اشتهر منذ عشرات السنين على مجلة تايم الأمريكية المشهورة والتى اندمجت عام 1989 مع شركة وارنر كوميونيكيشنز للسينما والموسيقى والتليفزيون لتصبح تايم وارنر لتختفى نهائيا هذه المرة بعد أن غيرتها شركة AT&T إلى وارنر ميديا.



وكانت مجلة تايم تعرضت العام الماضى للاستحواذ من ناشر مجلة ميريديث والذى باعها بعد ذلك ليتوقف نشرها نهائيا بينما شركة تايم وارنر للقنوات الفضائية تم بيعها أيضا فى عام 2016 لعملاق الشبكات التليفزيونية شارتر كوميونيكيشنز كما يقول جون ستانكى الذى قرر تغيير اسم تايم وارنر لأن العملاء يخلطون بين تايم وارنر للميديا وتايم وارنر للقنوات الفضائية وبرغم تغيير اسم شركة شارتر إلى سبيكترام.



يشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية رفضت هذه الصفقة بزعم أنها ستؤدى إلى ظهور كيان احتكارى ولكن الشركتين وافقتا على شروط تزيل مخاوف هيئات مكافحة الاحتكار لدرجة أن ريتشار ليون القاضى الفيدرالى أصدر الثلاثاء الماضى حكما يسمح لشركة AT&T بالاستحواذ على شركة تايم وارنر بقيمة 85 مليار دولار بعد ستة أشهر من الاستماع إلى مختلف الأقوال والشهادات وقرر أن هذه القضية لا تخرق قانون مكافحة الاحتكار ويمكن تنفيذ عملية الاستحواذ.



وظهرت شركة AT&T فى مجال الاتصالات بالتليفونات الثابتة منذ تأسيسها عام 1983 باسم شركة ساوثرن بيل فى البداية وتتخذ من مدينة دالاس بولاية ميزورى مقرا لها، وتوفر الخدمات الرقمية التى تحتاجها أجهزة التلفاز والهاتف والإنترنت بالإضافة إلى خدمات الإنترنت لـ 71 مليون مشترك فى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق اللاسلكى وخدمة خط المشترك الرقمى DSL.



كما ساعدت أيضا وكالة الأمن القومى الأميريكية فى التجسس على كم هائل من حركة الإنترنت لدرجة أن صحيفة نيويورك تايمز نشرت تحقيقا أكدت فيه أن وكالة الأمن القومى استمرت تتجسس على حركة الإنترنت التى تمر عبر الولايات المتحدة وظلت تعتمد على هذه الشركة حتى الآن.





