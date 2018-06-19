وزير البترول يتابع نتائج البرنامج السابع لتطوير وتحديث القطاع

طارق الملا 2

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أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الاستفادة من دور تكنولوجيات المعلومات كعنصر استراتيجي في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، لمواكبة التطورات المتلاحقة الذى تشهدها صناعة البترول والغاز الطبيعى سواء على المستوى العالمى أو المستوى المحلى، وضرورة وضع أفكار ورؤى جديدة وآليات عمل غير نمطية تحقق الاستفادة المُثلى من موارد وأصول قطاع البترول وتدعم الاستغلال الأمثل لثروات مصر البترولية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.



جاء ذلك خلال متابعة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج أعمال فريق البرنامج السابع ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الخاص بدعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات، والذى يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة موارد وأصول قطاع البترول بما يسهم في دعم اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات مع مراعاة التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز.



وتشمل المشروعات التي يتضمنها البرنامج وضع استراتيجية متكاملة لتكنولوجيات المعلومات وبناء نظام متكامل لإدارة الموارد والأصول بشركات القطاع، وبناء نظام دعم اتخاذ القرار لخدمة كافة مستويات صُنع القرار، وبناء بوابة تواصل للعاملين بالقطاع.



وأنجز فريق عمل البرنامج منذ بداية عام 2017 وحتى الآن، منها الانتهاء من المرحلة الأولى لنظم إدارة الموارد والأصول بالهيئة المصرية العامة البترول ووضع منهجية جديدة لتنفيذ المراحل المستقبلية للنظام، وكذلك المرحلة الأولى لنظم إدارة وأصول الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمخطط الانتهاء منها بنهاية العام الجارى، كما تم وضع خارطة طريق متكاملة لتكنولوجيا المعلومات تمهيداً لعمل استراتيجية موحدة على مستوى قطاع البترول تتوافق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".



كما تم البدء في تنفيذ شبكة اتصالات موحدة لقطاع البترول لتحقيق ربط فعلى بين هيئة البترول والشركات القابضة مع الشركات التابعة لكل منها لتحسين وسهولة تداول المعلومات وتحليل البيانات لخدمة اتخاذ القرار، وكذلك ميكنة ربط بيانات وتقارير الإنتاج اليومية لعدد من الشركات الكبرى المنتجة للزيت الخام والغاز الطبيعى بهيئة البترول بما يساهم في تفعيل الربط والتكامل في البيانات على مستوى القطاع مع دعم الربط المستهدف بين أنظمة إدارة الموارد.



وتم تدشين بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول كوسيلة تواصل مستمر بينهم وهو ما يضمن توافر المعلومة الحقيقية والمؤكدة ، ويعزز الترابط والانتماء للعاملين بالقطاع والعمل بروح الفريق الواحد بالإضافة إلى الترويج والتشجيع على التطوير والابتكار والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة. ​