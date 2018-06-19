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اتصالات وتكنولوجيا
شركات تكنولوجيا المعلومات تحذر من جرائم المونديال الإلكترونية
الثلاثاء 19 يونيو 2018 12:50 م
الجرائم الإلكترونية
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الجرائم الإلكترونية
المال - خاص
بعد أن أصبحت مباريات مصر فى المونديال حديث الكثيرون أصبح مؤخرا أيضا أحد أهم وأحدث طرق النصب والاحتيال الإلكتروني.
صرح محمد هارون المدير التنفيذي لشركة جيت وركس الرائدة في أمن المعلومات أن أحد أحدث الطرق الشائعة فى السرقة الإلكترونية مؤخرا تكمن في عرض إعلانات إلكترونية لخدمات السفر لمشاهدة مباريات المونديال كتذاكرمباراة رخيصة، وحزم ضيافة شاملة التذاكر، وخدمات حجز إقامة. وعادة ما يتم تقديم هذه “العروض” عبر رسائل البريد الإلكتروني الإحتيالية أو منشورات وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تلعب بشكل رئيسي على مشاعر المستهلكين عن طريق تقديم خدمات عالية متميزة بأسعار رخيصة ووهمية، لجذب إنتباه المشاهدين الى أن ينتهي بهم الأمر بموقع ويب خادع يمكنه تقليد علامة كأس العالم بشكل مقنع أو قد يكون نسخة مكررة تمامًا للموقع الأصلي. حيث يقوم المتلقون بتسجيل معلوماتهم الشخصية ليتمكنوا من الدفع والحصول على “تذاكر السفر والاقامة..”. ويتم تزويد المهاجمين بتفاصيل بطاقات الائتمان وبعدها يتم غزو الحسابات المصرفية للضحايا.
وحذر هارون، رواد مواقع التواصل الأجتماعي من إختراق حساباتهم الشخصية وبطاقاتهم الائتمانية وذلك بعدم التعامل مع الروابط الوهمية وإستخدام برامج حماية متخصصه لتجنب أى عمليات نصب أو احتيال.
فى هذا السياق أكد هارون أن من أهم نظم حماية الأمن والشبكات التى ظهرت تطبيق Sophos Intercept x والذي يضمن منع الرسائل والبرمجيات الخبيثة من النفاذ للشبكات، حيث يتضمن ميزة تمكن المستخدم من الكشف عن برمجيات الفدية الخبيثة في ثوان، كما يضمن عمله جنبا الى جنب مع تطبيقات حماية أمن معلومات النقاط النهائية على اختلاف انواعها.
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