استقرار أسعار اللحوم والدواجن.. والبلطى يسجل 25 جنيهًا

اللحوم الحمراء

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار الدواجن فى السوق المحلية عند 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للساسو، 35 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 36 و37 جنيهاً.



وتراوحت أسعار اللحوم بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.



واستقرت أسعار الأسماك عند 25 جنيهًا لكيلو البلطى، وتراوح البورى بين 35 و40، والمكرونة بين 40و50، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.