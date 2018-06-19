«المال» ترصد مطالب قطاع الاتصالات من الوزير الجديد

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■ مسئول بالمحمول: تفعيل «الدراك فايبر».. وإتاحة ترددات إضافية فى الحيز 180

■ أشرف عطية: استكمال خطة التحول الرقمى.. ورفع كفاءة خدمات الإنترنت

■ حسام الصماد: تحفيز «الصغيرة والمتوسطة» ودمج حلولها فى المشروعات الحكومية



محمود جمال



رسم عدد من مسئولى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محاور أجندة الوزير الجديد الدكتور عمرو طلعت فى حكومة «مدبولى» بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الخميس الماضى، خلفا للمهندس ياسر القاضى، والذى استمر فى منصبه 3 سنوات.



وبحسب بيان أصدرته وزارة الاتصالات منذ أيام، فإن أولويات الوزير خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى تنمية القطاع من خلال العمل على زيادة الاستثمارات، وجذب الشركات العالمية، وتشجيع الشركات بالإضافة إلى زيادة الصادرات الرقمية، فضلا عن تطوير الخدمات المقدمة للجماهير، وتشجيع الإبداع التكنولوجى بين الشباب، واستكمال خطة ميكنة قطاعات الدولة.



وتم تعيين الدكتور خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات نائبا لـ«طلعت»، والذى يمتلك 30 عاما خبرة فى قطاع التكنولوجيا من خلال الإشراف على مشروعات فى دول منها مصر والسعودية والإمارات والبحرين وألمانيا وأمريكا.



وقال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول إن المشغلين الثلاثة يبحثون عن تنظيم سوق خدمات الإنترنت الأرضى بما يحقق مبدأ المنافسة العادلة مع المصرية للاتصالات المحتكرة للبنية التحتية للاتصالات من خلال تفعيل آلية جديدة تعرف باسم «الدراك فايبر» ويقصد بها تأجير كابلات الألياف الضوئية التى تقوم الشركة الحكومة بإنشائها للمحمول مع إعطاء الشركات الحق فى تشغيلها بالطريقة التى تناسبها.



وقال إن النظام السابق هو بديل عن الأسلوب المتبع حاليا، وهو تأجير البنية من «المصرية للاتصالات»، وسيتم تحديد القيمة الإيجارية بناء على حجم البيانات المارة بالكابل الواحد عكس دول العالم، كما تتطلع «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» أيضا إلى إتاحة 5 ميجا هرتز ترددات إضافية على الأقل لكل شركة فى الحيز 1800 بما يتوافق مع طريقة توزيع ترددات تشغيل الخدمة.



وأضاف الدكتور أشرف عطية، رئيس مجلس إدارة شركة أوميجا سوفت للبرمجيات والحلول التكنولوجية، أن وزير الاتصالات الجديد بحاجة لاستكمال خطة التحول الرقمى لجميع وزارات الدولة بهدف تقديم خدمات حكومية مميكنة للجماهير، بالإضافة إلى رفع كفاءة خدمة الإنترنت التى لا ترتقى – على حد تعبيره - للمستويات العالمية من حيث الأسعار أو الجودة.



وشدد عطية على ضرورة المضى قدوما فى تنفيذ سياسات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالقطاع وليس بناء قرى تكنولوجية جديدة، مع الاستعانة بالخبرات المصرية داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ القرار فى إسناد المشروعات الإستراتيجية مع توافر الشفافية دون تحيز لشركات بعينها.



ورأى أن التركيز تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة المقبلة من شأنه جلب عوائد دولارية للدولة، لافتا إلى أهمية تشجيع ودعم الشركات التى تعمل على تطوير منتجات وحلول محلية بمواصفات عالمية.



وألمح إلى أن بناء قواعد بيانات حكومية يتطلب إعادة هيكلتها كمرحلة أولى باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية مثل الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة، محذرا من إهدار الأموال فى تنظيم المعارض والمؤتمرات ورحلات الوفود الخارجية دون نتائج ملموسة.



وأكد الدكتور حسام الصماد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للصناعات، أن 90% من شركات التكنولوجيا فى مصر صغيرة ومتناهية الصغر تتراوح أعداد موظفيها بين 10 و100 موظف بحاجة إلى مزيد من الدعم الحكومى ونظرة عميقة من قبل الوزارة، لاسيما أنها تمثل قوة لا يستهان بها، لذلك يجب دراسة أنسب البدائل لتطوير أدائها ورفع كفاءتها ومن ثم التصدير للخارج بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» كداعم رئيسى للنهوض بالقطاع.



وأضاف الصماد أن قطاع التكنولوجيا فى مصر واعد للغاية إلا أنه يواجه مشكلات جمة منذ عدة سنوات منها عدم اعتراف الحكومة (المشترى الأكبر) ممثلة فى وزارتى الاتصالات والتخطيط بقدرة تلك الكيانات على تنفيذ المشروعات، كما يشتمل قانون المناقصات والمزايدات على مواد لا تدعمها.



وطالب الدكتور أحمد يحيى، الرئيس السابق لقطاع تنمية الصناعة ودعم المؤسسات بـ«إيتيدا»، من وزير الاتصالات الجديد إحياء برامج وأنشطة دعم الشركات المحلية بجميع فئاتها لإعادة نشاط تلك الصناعة مجددا ومنها برنامج تنمية قدرات الشركات «GROW IT»، وتنمية قدرات العاملين «MANAGE IT» والتى تمثل الداعم الحقيقى للمشروعات القومية من أجل التحول الرقمى ونشر الشمول المالى بما يتوافق مع سياسات الدولة، فضلا عن تشجيع الابتكار والإبداع بين الشباب لتقديم حلول مبتكرة تضيف أبعادا جديدة للصناعة.



وذكر فيكرام سينج برامار، رئيس شركة لافا تكنولوجى الهندية للهواتف فى مصر وأفريقيا، أن توطين صناعة الإلكترونيات محليا بحاجة إلى بناء مراكز للأبحاث والتطوير وتصميم الإلكترونيات بالتزامن مع استقرار صرف سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه، علاوة على اهتمام الحكومة بالمواصفات القياسية للهواتف المستوردة لمنع انتشار الأجهزة رخيصة السعر رديئة الجودة بين المستخدمين.



وتطرق عصام الكلزة، رئيس شركة أفق المتحدة للحلول التكنولوجية إلى أن العالم يشهد تغييرات ملموسة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لذلك يجب تأهيل أكبر عدد من الكوادر فى مختلف التكنولوجيات الجديدة والقائمة فعليا، مع إتاحة برامج متخصصة لتدريب جميع الإدارات العليا بالشركات والخدمات المعاونة.



ولفت إلى أن الوزارة يجب أن تقدم دعما قانونيا وتمويليا للتوسع خارجيا، وبالأخص فى أفريقيا على غرار التجارب الهندية والتركية والصينية، لاسيما مع رفض البنوك المحلية إصدار خطابات ضمان لتنفيذ مشروعات فى القارة السمراء مع ارتفاع درجة المخاطرة واختلاف القوانين وبيئة العمل.



وتابع رامى كاطو، مدير شركة «كريم مصر» لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، أن الوزير الجديد سيعمل على دفع الدولة نحو عجلة التحول الرقمى والاقتصاد الإلكترونى، تمشيا مع التطورات العالمية وسياسات الحكومة بهدف جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية للقطاع.



وناشد رئيس إحدى شركات خدمات التعهيد الوزير الجديد بإعادة النظر فى الزيادات الجديدة لأسعار إيجارات منطقة تكنولوجيا المعادى (المعادى بارك) وتحصيلها بأثر رجعى منذ نوفمبر 2016 بعد تعويم الجنيه، فى ظل عدم قدرة الشركات على تحمل أعباء إضافية فى تكاليف التشغيل بعد زيادة أسعار الطاقة الأخيرة.



وأكد أن دعم صناعة الكول سنتر فى مصر يقتضى فتح أسواق تصديرية جديدة بأسواق شرق أوروبا والخليج وتنظيم رحلات للشركات المحلية تسعى من خلالها للترويج لمصر كمقصد جاذب للاستثمارات الأجنبية بعد حزمة الإجراءات الإصلاحية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة.



يشار إلى أن «القاضى» نجح فى لم شمل القطاع بعدما شهدت انقسامات استمرت لمدة عام بين قيادات الشركة المصرية للاتصالات السابقة وبين الوزير الأسبق خالد نجم، كما نجح أيضا فى الوصول بمعدلات نموه خلال الربع الأول من العام المالى 2017/2018 إلى 14%، وبلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة وفق مؤشرات وزارة التخطيط 3.5%.



وتبنى القاضى منذ توليه المنصب فى 19 سبتمبر 2015 عددا من المشروعات الكبرى، منها طرح تراخيص الجيل الرابع للاتصالات 4G على الشركات والتى جذبت للخزانة العامة للدولة نحو 10 مليارات جنيه و1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى افتتاح أول منطقتين تكنولوجيتين فى مدينتى “برج العرب» و«أسيوط»، والبدء فى تنفيذ أخريين بـ«بنى سويف» و«السادات».



كما أسهم فى لفت نظر القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس إلى القطاع من خلال رعايته للحدث السنوى الأهم بالقطاع معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات «كايرو آى سى تى»، بالإضافة إلى تحول المصرية للاتصالات إلى مشغل اتصالات متكامل وتصنيع أول محمول مصرى، ورغم التطور الملحوظ فى تحديث شبكة البنية التحتية للاتصالات إلا أن المشتركين ما زالوا لا يشعرون بتحسن الخدمة، كما أن الهيئات التابعة للوزارة وهى «جهاز تنظيم الاتصالات» و«إيتيدا» و«البريد» يتولى إدارتها قائمون بأعمال وليس رؤساء تنفيذيين.

