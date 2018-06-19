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بورصة وشركات
الجيزة للمقاولات تتقدم للبورصة بمستندات زيادة رأسمالها
الثلاثاء 19 يونيو 2018 12:35 م
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رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى تقدمت إليها -اليوم الثلاثاء- بمستندات قيد زيادة رأس المال وجارٍ فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.
وتقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 203.3 مليون جنيه إلى 244 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40.6 مليون جنيه، موزعة على 40.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للواحد، خصمًا من حصة المساهمين فى توزيعات الارباح وفقا للقوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر2017.
ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 203.39 مليون جنيه، موزعا على 203.39 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
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