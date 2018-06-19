أسمنت حلوان: تلقينا عروضًا مبدئية لشراء مصنع المنيا

السويس للأسمنت

رجب عزالدين



قالت شركة السويس للأسمنت، إن شركتها التابعة أسمنت حلوان تلقت عدة عروض مبدئية غير ملزمة لشراء مصنع الأسمنت الأبيض المملوك لها في محافظة المنيا.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن العرض النهائى قد يتم تقديمه بناء على الفحص المالى والقانونى والفنى النافى للجهالة على المصنع.



ولم تذكر الشركة أسماء الشركات المتقدمة بالعروض فى البيان، مشيرة إلى أنها ستفصح عن ذلك بعد إتمام العملية.



وتعد شركة أسمنت حلوان تابعة لشركة السويس للأسمنت، بنسبة مساهمة تصل إلى 99.55 %.