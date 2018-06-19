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بورصة وشركات
أسمنت حلوان: تلقينا عروضًا مبدئية لشراء مصنع المنيا
الثلاثاء 19 يونيو 2018 12:18 م
السويس للأسمنت
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السويس للأسمنت
رجب عزالدين
قالت شركة السويس للأسمنت، إن شركتها التابعة أسمنت حلوان تلقت عدة عروض مبدئية غير ملزمة لشراء مصنع الأسمنت الأبيض المملوك لها في محافظة المنيا.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن العرض النهائى قد يتم تقديمه بناء على الفحص المالى والقانونى والفنى النافى للجهالة على المصنع.
ولم تذكر الشركة أسماء الشركات المتقدمة بالعروض فى البيان، مشيرة إلى أنها ستفصح عن ذلك بعد إتمام العملية.
وتعد شركة أسمنت حلوان تابعة لشركة السويس للأسمنت، بنسبة مساهمة تصل إلى 99.55 %.
السويس للاسمنت
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