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109 ملايين جنيه أرباح الأهلي الكويتي - مصر بالربع الأول
الثلاثاء 19 يونيو 2018 12:06 م
البنك الأهلي الكويتي 55
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البنك الأهلي الكويتي 55
المال - خاص
قال البنك الأهلي الكويتي - مصر، إن أرباحه بعد الضرائب خلال الربع الأول من 2018 ارتفعت بنسبة 58% إلى 109 ملايين جنيه.
وأضاف البنك أنه حقق ارتفاعاً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 لتصل إلى 287 مليون جنيه.
وأوضح البنك، أن ودائع العملاء تضاعفت بما يقارب ثلاث مرات مقارنة بعام 2015، وزيادة بنسبة 18% مقارنة بنهاية عام 2017 لتصل إلى 20.7 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الأصول 24.4 مليار جنيه مصري في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بنحو 21 مليار جنيه بنهاية عام 2017.
وتضاعفت محفظة قروض وتسهيلات العملاء ثلاث مرات، مقارنة بتاريخ الاستحواذ في عام 2015، لتصل إلى 12 مليار جنيه، بنسبة 9% مقارنة بنهاية عام 2017، لتحقق نمواً قُدر بما يفوق مليار جنيه الربع الأول من عام 2018 و8 مليارات جنيه عن الثلاثة أعوام السابقة.
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