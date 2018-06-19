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اقتصاد وأسواق
توقعات بزيادة أسعار منتجات الصناعات الغذائية
الثلاثاء 19 يونيو 2018 11:54 ص
اتحاد الصناعات المصرية
أخر الأخبار
اتحاد الصناعات المصرية
دعاء حسنى وعمر سالم
تتوقع غرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات، زيادة أسعار منتجات الصناعات الغذائية، رغم استثناء القطاع من ارتفاع المازوت ضمن الزيادات التى شهدتها الوقود مطلع الأسبوع الجارى، وتكون بين 4 إلى %10 تطبق مطلع يوليو المقبل.
وبحسب القرار الحكومى الصادر صباح السبت الماضى، ارتفعت أسعار المازوت إلى 3500 جنيه للطن الواحد لجميع الصناعات، باستثناء 3 قطاعات، وشملت القطاعات المستثناة من الزيادة الصناعات الغذائية، الكهرباء، والأسمنت.
أكد محمد رأفت رزيقة، عضوغرفة الصناعات الغذائية، والرئيس السابق لشعبة السكر والحلوى بالغرفة لـ«المال»، أن قطاع الصناعات الغذائية لا يعتمد على المازوت بصورة رئيسية فى التشغيل باستثناء بعض القطاعات، من أبرزها المخابز، وأن خطوط التشغيل فى أغلب المصانع تعمل بالكهرباء، والسولار، والغاز الطبيعى، فضلا عن زيادة تكلفة نقل العمالة، وزيادة تكلفة توزيع السلع بمنتجات التابعة للشركات.
أضاف رزيقة، أن بعض التجار تلجأ إلى تحريك أسعار السلع الغذائية بشكل سريع، فور إخطار المنتجين بنسب الزيادة المقررة على المنتجات الغذائية، وتدرس بعناية نسب الزيادة حتى لا تؤثر سلباً على معدلات البيع، فى ظل التراجع الكبير الذى تشهده القوة الشرائية، حتى لا تنخفض مبيعاتها ويؤثر ذلك تباعية على تراجع الطاقات الإنتاجية وارتفاع تكلفة التشغيل.
أكد محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن زيادة أسعار المواد البترولية تتسبب فى ارتفاع المنتجات الغذائية، بين 4 إلى %7.
أوضح شكرى لـ«المال»، أن الحكومة استنثت الصناعات الغذائية من زيادة أسعار المازوت، لكن الزيادة تنجم عن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج ونولون النقل.
أشار إلى أن أغلب الشركات تمتلك مخزونا تسعى لاستغلاله، لحين حساب تكلفة الزيادات فى الإنتاج، للحفاظ على استقرار نسبى على السوق.
اتحاد الصناعات
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