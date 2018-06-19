الإسكندرية للحاويات تعلن توزيعًا نقديًا 8.25 جنيه للسهم

الإسكندرية للحاويات

رجب عزالدين



أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن توزيع نقدى بقيمة 8.25 جنيه للسهم، يبدأ صرفه اعتبارًا من 5 يوليو المقبل.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة يوم الإثنين 2 يوليو 2018.



ويبلغ رأسمال الشركة 739.29 مليون جنيه، موزعًا على 147.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.