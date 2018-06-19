2.7 مليون جنيه أقل سعر للوحدة 90 مترا بأبراج العلمين الجديدة

العلمين الجديدة

المال-خاص



أعلنت شركة سيتى إيدج عن طرح المرحلة الأولى من أبراج مدينة العلمين الجديدة بأسعار تبدأ من 2.7 مليون جنيه للوحدة بمساحة 90 مترا.



وكانت الشركة قد وقعت مع وزارة الإسكان فى مايو الماضى، بروتوكول تعاون تتولى بموجبه إدارة الإشراف على الإنشاءات وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لسبعة مشروعات جديدة فى كل من العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة.



وتقوم الشركة حاليا باستقبال مبالغ أولوية الحجز من العملاء الراغبين فى الحصول على وحدات بالمشروع وتحدد حسب المساحة المطلوبة، ويتم تحديد آلية الدفع يوم اختيار الوحدة.



ويصل ارتفاع الأبراج حتى 40 دورا وتقع أول صف على البحر مباشرة وتتراوح مساحات الوحدات بين 90 إلى 380 مترا، شقق ودوبليكس ويتاح استلام الوحدات بعد 24 شهرا.



وتتولى سيتى إيدج إضافة إلى تسويق أول أبراج سكنية متميزة على البحر مباشرة بالعلمين الجديدة، بتسويق مشروع تجارى عالمى، ومجتمع سكنى مغلق على مساحة 477 فدانا، كما تتولى إدارة أعمال تطوير مشروعين أحدهما تجارى والآخر سكنى فى المنصورة الجديدة، كذلك حى المال والأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستقوم الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (CSCEC) بتنفيذه.



وتخطط الشركة لزيادة عدد مشروعاتها خلال العام الجارى لتصل إلى 7 مشروعات فى عدد من المدن الكبرى الجديدة، إضافة لمشروعيها الجديدين بمدينة الشيخ زايد.



وتأسست شركة “سيتى إيدج” للتطوير العقارى كشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة %60، وبنك الإسكان والتعمير بنسبة %38، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة %2، ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى 1.3 مليار جنيه، وانطلقت الشركة فى يناير 2018، حيث بدأت بتنفيذ مشروعين هما “إيتابا”، فى مدينة الشيخ زايد، وهو مجمع سكنى متكامل وذكى يضم 493 وحدة باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، أما ثانى مشروعات الشركة فهو مشروع متعدد الاستخدامات باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه.