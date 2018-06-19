EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
«TBS» تجرى التجهيزات النهائية لمصنعها الجديد بأكتوبر
الثلاثاء 19 يونيو 2018 11:12 ص
المخبوزات والحلويات في ألمانيا
أخر الأخبار
المخبوزات والحلويات في ألمانيا
منى عبدالبارى:
تجرى شركة TBS للمخبوزات حاليا التجهيزات النهائية لمصنعها الجديد فى السادس من أكتوبر باستثمارات تتجاوز الـ70 مليون جنيه.
وقال مصدر مسؤول بالشركة فى تصريحات لـ«المال» إن المصنع الجديد البالغة مساحته 15 ألف متر مربع بمدينة 6 أكتوبر سيضيف خطوط إنتاج للمخبوزات المجمدة، بجانب المخبوزات الطازجة وسيخصص جزء من إنتاجه للتصدير لدول إفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف المصدر أن تمويل المصنع سينقسم إلى جزئين أحدهما ذاتى من خلال الشركاء الحاليين والآخر من القطاع المصرفي.
ويتوزع هيكل ملكية TBS بين عدد من الشركاء أبرزهم مجموعة إنتروجروب، وعدد من المستثمرين الأفراد هم سامح السادات، وطارق الناظر، وباسل مشهور، وياسر عبد السلام.
وتمتلك الشركة نحو 50 فرعا بمناطق مختلفة فى القاهرة والساحل الشمالى والإسكندرية.
وفى أغسطس 2017 استحوذت مجموعة «إنتروجروب» على نسبة من TBS التى تأسست عام 2008 فى صفقة قيمتها تجاوزت الـ100 مليون جنيه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا