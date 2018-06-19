«TBS» تجرى التجهيزات النهائية لمصنعها الجديد بأكتوبر

المخبوزات والحلويات في ألمانيا

منى عبدالبارى:



تجرى شركة TBS للمخبوزات حاليا التجهيزات النهائية لمصنعها الجديد فى السادس من أكتوبر باستثمارات تتجاوز الـ70 مليون جنيه.



وقال مصدر مسؤول بالشركة فى تصريحات لـ«المال» إن المصنع الجديد البالغة مساحته 15 ألف متر مربع بمدينة 6 أكتوبر سيضيف خطوط إنتاج للمخبوزات المجمدة، بجانب المخبوزات الطازجة وسيخصص جزء من إنتاجه للتصدير لدول إفريقيا والشرق الأوسط.



وأضاف المصدر أن تمويل المصنع سينقسم إلى جزئين أحدهما ذاتى من خلال الشركاء الحاليين والآخر من القطاع المصرفي.



ويتوزع هيكل ملكية TBS بين عدد من الشركاء أبرزهم مجموعة إنتروجروب، وعدد من المستثمرين الأفراد هم سامح السادات، وطارق الناظر، وباسل مشهور، وياسر عبد السلام.



وتمتلك الشركة نحو 50 فرعا بمناطق مختلفة فى القاهرة والساحل الشمالى والإسكندرية.



وفى أغسطس 2017 استحوذت مجموعة «إنتروجروب» على نسبة من TBS التى تأسست عام 2008 فى صفقة قيمتها تجاوزت الـ100 مليون جنيه.