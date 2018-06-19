«KFW» الألمانى يدرس إطلاق خط ائتمان مع بنوك محلية لتمويل مشاريع الطاقة

بوركهارد هنتز، مدير مكتب القاهرة لمجموعة بنوك كى إف دبليو «KfW» الألمانية

■ 2.4 مليار يورو لتنفيذ أعمال جارية.. و5.5 مليار إجمالى تمويلات

■ الافتتاح الرسمى لقناطر أسيوط قريبا.. و1.7 مليار لـ«متناهى الصغر» عالمياً



سمر السيد



قدر بوركهارد هنتز، مدير مكتب القاهرة لمجموعة بنوك كى إف دبليو «KfW» الألمانية، حجم المحفظة التمويلية للمشروعات التى أسهمت فى تمويلها الحكومة الألمانية ونفذها بنك التنمية فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية، بنحو 5.5 مليار يورو، بينما تقدر التمويلات الجارية بنحو 2.4 مليار يورو.



وأشار هنتز إلى أنه يتم التركيز فى العمل على 3 قطاعات رئيسية، تتمثل فى الطاقة وخلق الوظائف والتمويل متناهى الصغر والرى والصرف الصحى، كوسيلة لتعزيز أوجه التعاون المشتركة بين الدولتين.



وتعد مجموعة بنوك «KfW» أحد أذرع الحكومة الألمانية فى تمويل المشروعات عبر تقديم القروض والتسهيلات المالية، وتتبعها 3 جهات تتمثل فى بنك التنمية ومؤسسة التمويل «DEG» المختصة بالعمل مع القطاع الخاص و«IPEX» لإتاحة تمويل تجارى لمشروعات البنية التحتية.



وقال هنتز فى حوار مع «المال»، إن مناقشات الحكومتين المصرية والألمانية التى تمت مؤخراً أكدت أهمية قطاعات كفاءة الطاقة ضمن ملفات التعاون الثنائية بين البلدين، مضيفاً أنه بصورة مبدئية سيتم إطلاق خط ائتمان لتوفير قروض لبنوك محلية لدعم مشروعات كفاءة الطاقة، غير أن القرار النهائي بخصوص ذلك سيعلن عنه في وقت لاحق من العام.



وسيسهم البنك الألمانى فى تنفيذ مشروع لاستبدال المحولات فى السد العالى الفترة المقبلة، وفقا لبوركهارد هنتز.



وأكد أن كفاءة استهلاك الطاقة تعتبر مسألة حيوية للحكومة المصرية، خاصةً أن تكلفة توليد الكهرباء مرتفعة، مشيراً إلى أن المواطنين المصريين سيبدأون البحث عن طرق لتوفير استهلاكهم من الطاقة كوسيلة للترشيد مع ارتفاع تكلفتها.



ولفت إلى أنه بالرغم من زيادات تعريفة الكهرباء لكنها تظل مدعمة بشكل كبير من قبل الحكومة المصرية، مؤكداً ضرورة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الاستخدام.



وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ %26، خاصة أن تكلفة سعر الكيلو وات جنيه و4 قروش، وتأتى الزيادة ضمن خطة رفع الدعم الكهرباء بحلول 2020.



وقال هنتز إن كثيرا من دول منطقة البحر المتوسط تستخدم أنظمة تسخين المياه من خلال الطاقة الشمسية SOLAR TOP HEATING SYSTEMS وهى أنظمة موجودة على أسطح المنازل لتوفير المياه الساخنة بدلاً من استخدام الكهرباء فى السخانات والغلايات الصناعية وهى طريقة مرتفعة التكلفة نتيجة استهلاكها الكبير للطاقة.



وقال إن المناقشات الحكومية المصرية الألمانية التى تمت مؤخراً أكدت أهمية قطاعات كفاءة الطاقة ضمن ملفات التعاون الثنائية بين البلدين، موضحاً أن القرار النهائى بخصوص أى مشروعات تنفذ فى هذا الإطار ستعلن عنه الحكومتين فى وقت لاحق من العام، غير أن الصورة المبدئية تؤكد أن أحد البدائل قد يكون إنشاء خط ائتمان لتوفير قروض لبنوك محلية علاوةً على نقل المعرفة المقرر توجيهها بعد ذلك لدعم مشروعات كفاءة الطاقة.



وتابع: كما قد تقوم البنوك المحلية بتقديم قروض صغيرة للأشخاص لشراء تلك الأنظمة SOLAR TOP HEATING SYSTEMS، مشيرا إلى أن البنك يتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر لدعم توليد الكهرباء من طاقة الشمس.



وتتمثل أبرز المشروعات المنفذة فى هذا الإطار فى محطة الطاقة الفوتوفولتية بالزعفرانة البالغة سعتها 50 ميجاوات، مضيفاً أن هناك مشروعات تم تنفيذها فى إطار توليد الكهرباء من الرياح مثل محطة الزعفرانة بقدرة 150 ميجاوات.



وتابع إن هناك مشروعات أخرى تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء أوروبيين والجانب المصرى وتتمثل فى محطة رياح جبل الزيت والتى تعتبر أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح فى القارة الأفريقية بقدرة 240 ميجاوات، لافتاً إلى أن المحطة شهدت إنشاء نظام لحماية الطيور المهاجرة من منطقة شرق أفريقيا إلى أوروبا ويتضمن نظاما تتوقف فيه المحطة أو عدد معين من التوربينات التى تطير الطيور فى اتجاهها لحين مرورها بأمان ثم تعاود التشغيل بعد ذلك.



وأشار إلى أن مشروع محطة الرياح بجبل الزيت تكلف نحو 340 مليون يورو، وأسهم البنك فيه بقرض قيمته 191.5 مليون يورو، أما الجزء المتبقى فيموّله الشركاء الأوروبيون والحكومة المصرية، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن العديد من المزايا بخلاف نقل التكنولوجيا والخبرة فى إدارة محطة توليد الطاقة من الرياح.



وأضاف أن هناك محطة أخرى شبيهة بمنطقة خليج السويس التى تتراوح سعتها بين 200 و250 ميجاوات تحت الإنشاء بقرض يبلغ نحو 72 مليون يورو من جانب البنك إلى جانب التمويل من الشركاء الأوروبيين الآخرين (كبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي) والحكومة المصرية، مؤكداً أن هاتين المحطتين تعتبران أعلى كفاءة فى استخدام الطاقة فى العالم وتحملان قيمة مضافة.



كما أشار إلى أن البنك سيسهم فى تنفيذ مشروع آخر لاستبدال المحولات فى السد العالى فى الفترة المقبلة.



وأكد أن هناك حوارا دائما مع الحكومة لتمويل مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وأنه أوشك على البدء فى مشروع جديد فى هذا المجال، مشيداُ بالنظام الذى ستنفذه الحكومة فى الفترة المقبلة لتركيب عدادات للدفع المسبق لحساب استهلاك الكهرباء فى الفترة المقبلة والتى ستتيح المحاسبة فيه باستخدام كروت الشحن ويعد ذلك حافزا جيدا لترشيد الاستهلاك المنزلى وتوليد الكهرباء بالمنازل ويسهل عملية تسديد فواتير الكهرباء.



وانتقل للحديث عن المحور الثانى للعمل مع الحكومة المصرية وهو قطاع المياه الذى يشمل مياه الشرب والصرف الصحى والرى، مشيراً إلى أن مشاورتى الحكومتين سالفة الذكر أكدت أهمية التعاون فيه إذ إن هناك %90 من الأشخاص فى مصر لديهم فرص الحصول على خدمات المياه إلا أن هذه النسب أقل فى خدمات الصرف الصحى.



وتابع: يواجه قطاع مشروعات الصرف الصحى والمياه العديد من التحديات فى الوقت الحالى فى ظل التعداد السكانى البالغ 100 مليون نسمة، وزيادته السنوية بحوالى 2 مليون شخص، الأمر الذى يضغط على البنية التحتية القائمة.



وقال عمر البدوى، مسئول مشروعات قطاع المياه لدى kfw، إن البنك موّل مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع العديد من الشركاء، كالوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى والحكومة المصرية بتكلفة إجمالية تقدر بـ600 مليون يورو.



ويشمل المشروع مرحلتين: الأولى هى «IWSP1» الموجودة فى 4 محافظات بالدلتا، وهى الشرقية والغربية ودمياط والبحيرة، ويبلغ إجمالى التمويل الخاص بتلك المرحلة نحو 295 مليون يورو وجرى تمويلها من شركاء التنمية الأوروبيين متمثلين فى بنك التنمية الألمانى والمفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية، ويسهم فى تحسين الأوضاع الصحية لأكثر من 7 ملايين من ساكنى تلك المحافظات، وقد ساهمت «KfW» فيه بنحو 68.6 مليون يورو.



أما المرحلة الثانية من المشروع فهي «IWSP2» ويجرى تنفيذها فى الصعيد وتستهدف تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، وتبلغ قيمته 303 ملايين يورو، وأسهم فى تمويله عدد من المنظمات كـ «KfW» ووكالة سيكو السويسرية والاتحاد الأوروبى وغيرهم، مشيراً إلى أنه يشهد حالياً مناقصة عالمية لاختيار الاستشاريين المنفذين ومن المتوقع أن يتم البدء فيه العام المقبل، على أن يتم الانتهاء منه فى أواخر عام 2023.



وأشار هنتز إلى أن وزارة الإسكان – ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التى تتبع الوزارة وشركاتها التابعة- تدفع وتدعم الأعمال الإنشائية لهذا المشروع.



وعن رأيه فى مشروعات تحلية المياه التى تنفذها الحكومة الآن، قال إنها تعتبر أحد البدائل الممكنة إلا أنها مكلفة وتحتاج طاقة كهربائية عالية، مضيفاً أنه من الضرورى القيام بممارسات رى أفضل لتقليل الفاقد من مياه النيل وحماية مصادرها الأساسية من التلوث أو الهدر.



ولفت إلى أن الميزة الأساسية للمشروعين هى استفادة الكثيرين منه بخلاف توفيره مياه نظيفة، مشيراً إلى أن المياه تحتل مكانة حيوية فى مصر فى ظل تعدد أوجه استخدامها للرى والزارعة.



وذكر أن هناك مشروعا ينفذه البنك فقط مع وزارة الرى والموارد المائية لإنشاء قناطر بمحافظة أسيوط لإدارة تدفق المياه إلى ترعة الإبراهيمية، مشيراً إلى أنه مشروع كبير وتقدر تكلفته بنحو 444 مليون يورو تتحمل الحكومة منها 145.5 مليون.



وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع ومن المتوقع افتتاحه بصورة رسمية قريباً، وتابع: هناك مشروع آخر تتم مناقشته فى الوقت الحالى مع الحكومة فى قطاع الرى، غير أن إطاره لم يحدد بعد فى ظل رغبة الحكومتين توسيع أطر التعاون فى هذا المجال.



وذكر أن مشروعات الرى الممولة من قبل البنك تتضمن توفير التدريب للمزارعين والإدارة المتكاملة وتحسين الرى الذى تم تنفيذ مرحلتين منه فى التسعينيات وفى وقت لاحق، أما الآن فيجرى إنشاء المرحلة الثالثة ومن المتوقع الانتهاء منها أواخر هذا العام، موضحاً أن هذا المشروع يعتبر شراكة مع البنك الدولى والحكومة الهولندية اللذان انتهيا من توفير حصصهما التمويلية فى هذه المرحلة.



وتابع: ما يجرى تنفيذه من المرحلة الثالثة لمشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الرى حالياً يدخل فيه الشق التمويلى الذى وفره البنك.



أما فيما يتعلق بالمحور الثالث للمشروعات التى ينفذها بنك التنمية الألمانى فى مصر، وهو محور خلق فرص عمل، فقال هينتز، إن التغييرات الديموجرافية التى تمر بها مصر ووجود 700 ألف خريج بسوق العمل سنوياً يشكل عبء كبير على كاهل الحكومة لخلق فرص عمل لهؤلاء الشباب.



وأشار إلى أنه فى ظل الإطار المؤسسى الذى تبنته الحكومة وشمل تطبيق إجراءات لإصلاح مناخ الأعمال وتطبيق قانون الاستثمار يقوم البنك بدور مكمل لتوفير التدريب المهنى والتمويل متناهى الصغر لأصحاب المشروعات المختلفة والتى تسهم بالنهاية فى خلق فرص عمل للشباب.



وأضاف أن البنك وقع مع البنك الأهلى المصرى منذ فترة على اتفاقية لتوفير قرض بقيمة 50 مليون يورو توجه لصالح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خارج القاهرة، مؤكداً أهمية ذلك الاتفاق لإتاحته الفرصة أمام أصحاب تلك المشروعات للحصول على تمويل لمشروعاتها.



وتابع: هناك مشروع آخر عن التمويل متناهى الصغر يختص بمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال للعمل فى إطار رسمى من خلال توفير الدعم التمويلى والتدريب، لافتاً إلى أنه منذ أسابيع قليلة زار عدد من المشروعات المتناهية الصغر وذكر أن نموها وازدهارها يحمل دلالة طيبة عن قصص النجاح التى حققها أصحاب تلك المشروعات.



وقال إن توفير هذا التمويل للكثير من المشروعات يساهم فى تغيير حياة الكثيرين للأفضل بخلاف دوره فى توفير الوظائف.



وأضاف أن مصرفه عمل مع البنك العربى الأفريقى الدولى على إطلاق شركة “سندة” منتصف مايو الماضى، مشيراً إلى أن التمويل المقرر تقديمه فيه يبلغ نحو 12 مليون يورو.



وأطلق البنك العربى الإفريقى الدولى وصندوق الذى أسسه بنك التنمية الألمانى «KfW» منتصف مايو الماضى شركة «سندة» للتمويل المتناهى الصغر فى المجالات التجارية والزراعية والصناعية والزراعية فى جميع أنحاء مصر، وتعتبر شركة «سندة» هى الشركة الأولى للتمويل متناهى الصغر التى يتم تأسيسها بمصر بالشراكة بين مؤسسة مصرفية وصندوق استثمارى دولى، وتخضع الشركة لهيئة الرقابة المالية وتأتى نسبة مشاركة البنك الإفريقى فى رأسمالها نسبة %70 فيما تشكل نسبة صندوق سند %30.



وأكد أهمية قطاع التمويل متناهى الصغر ضمن المشروعات التى يمولها البنك، مشيراً إلى أن محفظة تمويلاتهم الجارية فى جميع أنحاء العالم لهذا القطاع تبلغ نحو 1.7 مليار يورو، مشيراً إلى أن حصة مصر منها تبلغ 180 مليون يورو غير أنها فى زيادة.