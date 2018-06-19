البرلمان يدرس تعديلات جديدة على «ضريبة الدخل»

البرلمان

ياسمين فواز:



تدرس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة د. حسين عيسى استحداث شريحة ضمن قانون الضريبة على الدخل لمن يزيد دخلهم على 500 ألف جنيه سنويا، ومحاسبته بنسبة %25 مقابل %22.5 للمساهمة فى سد عجز الموزانة.



وشكل عيسى لجنة مشتركة مع وزارة المالية لدراسة المقترح المقدم من ميرفت ألكسان، عضواللجنة، وإعداد تقرير واف بشأنه، على أن تبدأ عملها الأسبوع المقبل.



ووافق البرلمان، مطلع الشهر الجارى، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 8 آلاف جنيه بدلا من 7200 لتحقيق مزيد من العدالة، ومواكبة قفزة الأسعار التى تأثرت بتحرير العملة.



وقالت ألكسان إن اقتراحها يهدف إلى أن يدفع أصحاب الدخول المرتفعة، والتى تتجاوز نصف مليون جنيه سنويًا %25 ضريبة مقابل %22.5 كان يدفعها من يتجاوز 200 ألف، لتغطية ما تتحمله المصلحة من إعفاءات، لافتة إلى أن الخصم الضريبى يعد سياسة خاطئة والتطبيق العملى أثبت ذلك.



وأضافت أن المقترح يلقى تأييدا لكونه يقلل العجز فى الموازانة، موضحة أنه حال تطبيقه ستتمكن الدولة من سد العبء المالى الناجم عن الموافقة على رفع حد الإعفاء الضريبى، للشرائح الأقل دخلا.



وكان عمروالجارحى، وزير المالية السابق، قد أكد للنواب أن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة، على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 8000 جنيه، بدلا من 7200 يُكلف الخزانة العامة أكثر من 9 مليارات خلال العام المالى الجديد (2018 – 2019) مقابل 7 مليارات العام الماضى.



وشددت ألكسان على أن المقترح لا يمس الاستثمار، لأنه يخاطب أصحاب الحد الأقصى للدخول من العاملين فى قطاعات كالسفارات والبترول وغيرهما، وتابعت: «لا أعتقد أن هؤلاء سيمتنعون عن الوقوف مع الدولة والطبقات الأقل دخلا».



وأكد حسين عيسى إجراء دراسة متأنية للتعديلات من خلال اللجنة المشتركة، موضحًا أن تغيير الشرائح والأسعار ونسب الخصم والإعفاءات فى جلسة وحيدة يعد مستحيلا.



من ناحية أخرى يقضى التعديل التشريعى الجديد بفرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أوالأراضى دون استثناءات، إلا حال تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.

