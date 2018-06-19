طائر وراء الحادث الذي تعرضت له طائرة المنتخب السعودي

علي المصري



أكد مصدر في شركة طيران روسيا، إن حادثة الاحتراق التي أصابت أحد محركات طائرتها "آيرباص 319" التي كان على متنها المنتخب السعودي ربما تكون ناتجة عن اصطدامها بطائر عند الهبوط.



وقال المصدر ذاته بحسب وسائل إعلام: " بإمكاننا أن نؤكد أن الطائرة هبطت ومحركاها يعملان بشكل طبيعي"، مضيفا :" هذه الطائرة لن تقوم برحلات قبل التأكد من طبيعة الحادث".



يذكر أن طائرة الشركة التي كان على متنها الأخضر السعودي كانت في رحلة بين مدينتي بطرسبورج وروستوف.