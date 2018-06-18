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رياضة
بالصور.. المنتخب السعودي ينجو من كارثة جوية
الإثنين 18 يونيو 2018 10:51 م
المنتخب السعودي
أخر الأخبار
المنتخب السعودي
علي المصري
تعرض منتخب السعودية لحادث أثناء محاولة طائرته التي أقلته إلى مدينة روستوف، للهبوط في المطار، استعدادا لمواجهة منتخب الأوروجواي في مونديال روسيا.
وحسب التقارير الإعلامية، فقد نجا الأخضر من كارثة محققة، بسبب اشتعال إحدى محركات الطائرة الخاصة بالمنتخب أثناء هبوط الطائرة القادمة من مدينة موسكو؛ ما أثار حالة من الارتباك داخل الطائرة، قبل أن ينجح قائدها من الهبوط بسلام على أرض مطار روستوف أون دون.
ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا رسميًا عبر تويتر لتوضيح آخر التطورات قائلًا: "نطمئن الجميع على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب السعودي بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار (روستوف أون دون)، وتتجه الآن أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم".
ووصلت البعثة إلى مقر إقامتها في مدينة روستوف، حيث وضحت المعنويات العالية على اللاعبين الذين لم يتأثروا بهذا الحادث، حيث سيبدأون التحضير لمواجهة الأوروجواي التي ستقام يوم بعد غد الأربعاء.
وسبق للمنتخب السعودي أن خسر مباراة الافتتاح بخماسية أمام منتخب روسيا المستضيف في بداية مشوار المونديال.
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