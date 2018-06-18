لعنة الدقيقة 90 تلحق بهزيمة بثالث منتخب عربي

علي المصري

خطف المنتخب الإنجليزي ثلاثة نقاط ثمينة في افتتاح مشواره بنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، بتغلبه على نظيره التونسي 2-1 مساء الإثنين على ملعب فولجوجراد أرينا، ضمن منافسات الجولة اﻷولي للمجموعة السابعة من المونديال.

وتقدمت إنجلترا أولا عبر هاري كين في الدقيقة 11، وعادلت تونس النتيجة في الدقيقة 35 عبر ركلة جزاء نفذها فرجاني ساسي، وأنتظر كين حتى الدقيقة الأولى من الوقت الضائع ليحرز هدف الفوز.

وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف خلف بلجيكا التي تفوقت على بنما 3-0 في وقت سابق، فيما يأتي المنتخب التونسي والبنمي في المركزين الثالث والرابع علي الترتيب بدون رصيد من النقاط.

يذكر أن المنتخب نسور قرطاج هو المنتخب الثالث الذي تتلقى شباكه هدفا في الدقيقة 90 بعد منتخبي مصر والمغرب اللذين تلقت شباكهما في الدقيقة نفسها.