المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لروسيا

تدريب المنتخب المصري

علي المصري



أدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير، اليوم الإثنين، على الملعب الرئيسي لستاد كريستوفسكي الذي يحتضن لقاء روسيا ومصر في التاسعة مساء الغد "الثامنة في القاهرة " مع ثاني جولات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم.



استغرق المران ساعة وشارك فيه جميع اللاعبين الـ 23 وبدوا جميعا في حالة فنية ومعنوية عالية في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل.