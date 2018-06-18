بعد القبض عليه.. «أودي» تناقش تداعيات حبس رئيسها

روبرت ستادلر

خالد بدر الدين



قال المتحدث الرسمى لشركة بورش التى تسيطر على إنتاج العلامات التجارية أودى و VW إنه سيتم مناقشة القبض على روبرت ستادلر خلال اجتماع مجلس إدارة المجموعة مع نهاية الأسبوع الجارى بعد أن أكد المتحدث الرسمى للمجموعة و لأودى خبر الاعتقال ولكن افتراض أنه مازال برئيا مازال مطروحا برغم أن القاضى الذى أمر بإلقاء القبض عليه فى مدينة ميونيخ ذكر أنه سيظل محبوسا حتى لا يعرقل التحقيق فى فضيحة الغش.



اعتقلت السلطات الألمانية فى منتصف هذا الأسبوع روبرت ستادلر الرئيس التنفيذى لوحدة أودى الفاخرة التابعة لمجموعة فولكس فاجن أكبر منتجة للسيارات فى أوروبا بسبب اتهامات بأنه أعاق التحريات و أخفى أدلة بخصوص فضيحة الغش فى اختبارات الانبعاثات الكربونية التى كبدت المجموعة خسائر فادحة تجاوزت 25 مليار دولار منذ عام 2015 وحتى الآن.



وأعلن هيربرت ديس الرئيس الجديد لمجموعة فولكس فاجن إنه يحاول تقديم هيكل قيادة جديد لوحداتها ومنهم روبرت ستادلر والتعجيل بتنفيذ استرايجية المجموعة نحو إنتاج سيارات كهربائية خالية من أى عوادم ضارة للتخلص من توابع فضيحة الانبعاثات الكربونية.





وقدمت السلطات الأمريكية تعم جنائية ضد مارتين فينتركورن الرئيس التنفيذى لمجموعة فولكس فاجن ولكنه لن يتم محاكمته داخل الولايات المتحدة الأمريكية لأن ألمانيا لا ترسل مواطنيها للمحاكمة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبى.



وأكد مكتب النائب العام فى ألمانيا إن القبض على روبرت ستادلر لم يكن بناء على استدعاء من السلطات الأمريكية ولكنه تم اعتقاله فى مدينته إينجولستاد كجزء من التحقيق فى قضية الغش فى الانبعاثات الكربونية التى اكتشفتها الهيئات الرقابية الأمريكية منذ ثلاث سنوات.



وكانت مجموعة فولكس فاجن اعترفت فى سبتمبر 2015 إنها استخدمت سوفتوير غير قانونى للغش فى اختبارات الانبعاثات الكربونية الأمريكية على السيارات التى تعمل بالسولار مما أدى إلى تعرض المجموعة لأكبر أزمة فى تاريخها؛ ما جعل الهيئات الرقابية تقوم بتحريات واسعة النطاق على صناعة السيارات فى معظم الدول المتقدمة ولاسيما ألمانيا وأمريكا.



وأوصت هيئة التحقيق الفيدرالية الأمريكية بإصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات على المهندس جيمس ليانج الخبير بمحركات السولار لمدة 30 سنة بفرع فولكس فاجن الأمريكية لدوره فى فضيحة الغش فى الابعاثات الكربونية التى كلفت الشركة حوالى 25 مليار دولار.



وذكرت وكالة بلومبرج إن المهندس جيمس ليانج اعترف بجريمة الغش من أجل زيادة حصة الشركة الألمانية فى السوق الأمريكية وتعزيز أرباحها وإنه ضلل الهيئات الرقابية الأمريكية ولكنه أعلن تعاونه الكامل مع هيئات التحقيق الأمريكية بعد اكتشاف فضيحة الغش.





وكانت شركة فولكس فاجن أعلنت عن تعاونها أيضا مع هيئات التحقيق الأمريكية لدرجة أن أوليفر شميت أحد الرؤساء التنفيذيين سابقا بالشركة الألمانية اعترف أيضا فى محكمة فيدرالية بمدينة ديترويت بمشاركته فى جريمة الغش فى الابعاثات الكربونية للسيارات الألمانية التى تعمل بالسولار والتآمر وتضليل الهيئات الرقابية الأمريكية وانتهاك قوانين المحافظة على الهواء النظيف فى الولايات المتحدة الأمريكية.



واعترفت أيضا شركة فولكس فاجن فى مارس من العام الماضى بأنها مذنبة فى ثلاث جرائم جنحة بموجب اتفاقية دفاع أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية لتسوية التهم الموجهة ضدها بأنها قامت بتركيب برامج سوفتوير سرية فى السيارات تساعد فى إخفاء نسبة الانبعاثات الحقيقية و تؤدى إلى الغش فى اختبارات الانبعاثات الكربونية التى تجريها الهيئات الرقابية الأمريكية والتى استطاعت اكتشافها.



ووجهت هيئات التحقيق الفيدرالية تهم لثمانية مدراء تنفيذيين حاليين وسابقين بشركة فولكس فاجن ومنهم حاينز جيكوب نيوسر الرئيس السابق لتطوير العلامات التجارية وجينز هادلر و ريتشارد دورينكامب الرئيسين السابقين فى قسم تطوير المحركات بالشركة الألمانية.



وأكدت فولكس فاجن فضيحة الغش فى الانبعاثات السامة في سيارات فولكس فاجن وبالتلاعب في نسبة وقيم العوادم المنبعثة من محركات سيارات فولكس فاجن التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة الامريكية وتم الكشف عن هذا الغش التجاري لشركة فولكس فاجن خلال اختبارات روتينية للسيارات الالمانية قبل طرحها في الاسواق وتعهدت بسحب حوالى 11 مليون سيارة بها برامج سوفتوير سرية غير قانونية.