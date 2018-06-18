وزيرة الصحة تستقبل جراح القلب العالمى مجدي يعقوب لهذا السبب

المال- خاص



استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، البروفيسير، مجدى يعقوب، جراح القلب العالمى، وفريق من مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، للإستفادة من خبراته العالمية لإنشاء وحدة جراحات قلب الأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد، وذلك بديوان عام الوزارة.



جاء ذلك بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد عبر "فيسبوك".



وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن هذا اللقاء ياتى ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تعاون المؤسسات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني بشكل متكامل يضمن تحسين مستوى الخدمة الصحية، من خلال الإستفادة من خبرات منظمات المجتمع المدني المتميزة فى هذا الشأن.



وقالت وزيرة الصحة، إن إنشاء مثل هذه الوحدة يجسد مدى قوة الترابط والدعم الذى يقدمه المجتمع المدني للدولة المصرية، وخاصة فى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، والذى يعد أحد أولويات القيادة السياسية لتحسين المنظومة الصحية.



كما تطرق اللقاء إلى بحث توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة، ومؤسسة مجدى يعقوب لتدريب مقدمى الخدمات الصحية، بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي، بما سيساهم فى تقليل قوائم الإنتظار فى جراحات القلب بالمستشفى، ونوهت وزيرة الصحة إلى إمكانية إحالة الحالات التى تحتاج إلى خبرات متقدمة في علاجها إلى مستشفى مجدى يعقوب بأسوان.



وكشفت وزيرة الصحة والسكان، أنها ستدرس إمكانية إنشاء وحدة داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، لتكون منوطة بتقديم الدعم، وتذليل كافة الإجراءات الجمركية لمؤسسات المجتمع المدني، لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى البلاد فى أسرع وقت ممكن، إيمانا بدور تلك المؤسسات فى تخفيف معاناة المرضى، مؤكدة أن هذا هو الهدف الرئيسي لدى الوزارة.



ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المشروعات بالتعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب، مشيرة إلى أنها ستقوم بزيارة للمؤسسة خلال الأيام القادمة.

