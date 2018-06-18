EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الحضري يتحدث عن مواجهة روسيا وعودة صلاح
الإثنين 18 يونيو 2018 08:28 م
الحضري
أخر الأخبار
عصام الحضري
علي المصري
قال عصام الحضري، قائد وحارس مرمى منتخب مصر، إنه يشعر بالفخر بالحضور مع الفراعنة في كأس العالم، بعد الغياب لمدة 28 عاما عن النهائيات.
وأضاف الحضري، في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مواجهة الفراعنة لروسيا، أن المنتخب المصري لديه هدف واضح يسعى لتحقيقه في المونديال، وعازم على استكمال مشواره رغم خسارة المباراة الأولى أمام أوروجواي بهدف نظيف.
وعن عودة نجم المنتخب محمد صلاح، للمشاركة أمام روسيا، بعد غيابه عن لقاء أوروجواي، قال: "إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، وجميعنا سعداء بعودته، لأننا أمام مباراة مهمة للغاية ستضعنا على الطريق الصحيح".
وأشار الحضري إلى الانتقادات التي طالت الكرة الجديدة المستخدمة في المونديال، قائلا: "الكرة أفضل للاعبين، ولكن نحن حراس المرمى ضحية للفيفا ولهذه الكرة، لكنها ليست أول كرة نلعب بها".
ويواجه المنتخب المصري، نظيره الروسي، غدا الثلاثاء، على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، بكأس العالم 2018.
ويتصدر الدب الروسي، المجموعة الأولى، بعد فوزه الكبير على الأخضر السعودي بخماسية نظيفة، بفارق الأهداف عن منتخب أوروجواي، الذي فاز على الفراعنة في المباراة الأولى بهدف دون رد.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا