صندوق الاستثمار المباشر الروسي يخطط لجذب 110 مليارات دولار

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

رويترز



يخطط صندوق الاستثمار المباشر الروسي لجذب ما يزيد عن 7 تريليونات روبل (110 مليارات دولار) من شركاء دوليين في قطاعي البنية التحتية والتكنولوجيا ضمن إسهامه في خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم الاقتصاد.



وصندوق الاستثمار المباشر هو صندوق الثروة السيادي لروسيا.



وبعد توليه رئاسة البلاد لفترة رابعة في مايو، قال بوتين إنه يريد وضع تحديث البنية التحتية القديمة في روسيا ضمن أولوياته في فترة رئاسته الجديدة 2018-2024 في إطار خطة لرفع مستويات المعيشة.



وتحدث بوتين عن بناء طرق جديدة ومطارات إقليمية وتحديث موانئ بحرية، بينما اقترح وزير المالية الروسي أنتون سيليانوف إنشاء صندوق خاص لتمويل المشروعات حتى 2024، بما يصل إلى 3 تريليونات روبل.



وقال كيريل ديمتريف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي لرويترز الشهر الماضي إن الصندوق وبعض شركائه، ومن بينهم صناديق ثروة سيادية من آسيا والشرق الأوسط، يخططون للمشاركة في المشروع من خلال استثمارات مشتركة وشراء محتمل لسندات خزانة بالروبل.



وفي اجتماع مع الرئيس بوتين اليوم الاثنين، قال ديمتريف إن الصندوق ربما يجتذب ما يزيد عن 7 تريليونات روبل من شركائه على مستوى العالم في صورة استثمارات مشتركة في البنية التحتية والتكنولوجيا. وستضاف هذه الأموال إلى 3 تريليونات روبل كان قد تعهد بها سيليانوف.



ووفقا لمحضر الاجتماع الذي نشره الكرملين، قال ديمتريف "ستتيح لنا تلك الاستثمارات زيادة الناتج المحلي الإجمالي 2% سنويا".



وتضرر الاقتصاد الروسي والروبل بشدة جراء عقوبات غربية فُرضت بداية في 2014 في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وجرى توسيع نطاق العقوبات في وقت لاحق، بما في ذلك عقوبات أمريكية في أبريل.



وبدأ الاقتصاد يعود إلى النمو العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو بما يتراوح بين 1.5 و2% في 2018 ما لم تكن هناك صدمات خارجية كبيرة، وفقا للبنك المركزي. ودعا بوتين إلى تحقيق نمو يتجاوز المتوسط العالمي.



وأبلغ ديمتريف بوتين أيضا يوم الاثنين بأن السعودية، التي كان ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان في زيارة لموسكو الأسبوع الماضي، وافقت على استثمار 10 مليارات دولار في روسيا، من بينها 2 مليار دولار استثمرتها بالفعل في مجالات متنوعة.