بدأت بالتعويم .. ما العلاقة بين قرض صندوق النقد وزيادة الأسعار؟

مها أبوودن



ارتبط توقيت تطبيق الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى نفذتها الحكومة خلال نحو عامين بتحويل دفعات من قرض صندوق النقد الدولى الخاص بتمويل البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادى.



** تحرك 3 نوفمبر



ففى صباح 3 نوفمبر 2016 نفذت الحكومة إجراءً اقتصاديا غاية فى الصعوبة هو تحرير سعر الصرف، ثم أعقبته بالإعلان عن التحريك الأول فى اسعار الوقود فى مساء نفس اليوم، وهما إجراءان نتج عنهما قفزة فى معدلات التضخم بعدها إلى معدلات غير مسبوقة تاريخيا، ليبلغ نحو 31.7 % فى فبراير من 2017 مقارنة بنحو 17% فى الشهر الذى شهد الإجراءات.



سبق هذين الإجراءين تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل مفاجئ فى 8 سبتمبر 2016 ، وكان الدافع وقتها تطبيق الإجراءات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لإظهار الجدية فى المضى قدما فى تنفيذ الإصلاحات .



وتسلم البنك المركزي المصري، الجمعة 11 نوفمبر، مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الشريحة الأولى من القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.



وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، وقتها ، إن هذه الدفعة ستسهم في زيادة احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.



وقبل أسابيع قليلة من تسلم تلك الدفعة قدمت بعثة من الصندوق إلى مصر للوقوف على مدى سلامة تنفيذ تلك الإجراءات ، لترفع تقريرا إلى المجلس التنفيذي الذى أقر صرف الدفعة الأولى قبل موعد الصرف بنحو أسبوعين .



** التحرك الثاني



وفى نهاية يونيو 2017 ، وقبل اختتام العام المالى بعدة ساعات فقط ، طبقت مصر تحريكا ثانيا فى أسعار الوقود أعقبته بتطبيق التحريك الأول فى أسعار الكهرباء فى يوليو من نفس العام، وهو ما ترجمه المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بصرف الدفعة الثانية من القرض والتى بلغت قيمتها 1.25 مليار دولار فى مطلع يوليو 2017 .



وسبق هذين الإجراءين تطبيق ضريبة دمغة على تداولات البورصة، بديلا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التى استأنفت الحكومة تأجيلها لمدة 3 أعوام آخر فى تاريخ 17 مايو من نفس العام .



وبعد قدوم بعثة من صندوق النقد الدولى فى شهر يوليو عام 2017، قرر مجلس إدارة الصندوق صرف الدفعة الثالثة من القرض والمقدرة بنحو 2 مليار دولار .



الثالثة ... الأقل تأثيرا على المواطن



أما الشريحة الثالثة من القرض والمقدرة بنحو 2 مليار دولار فقد تسلمتها الحكومة فى ديسمبر من عام 2017 ، وقد تخللت الفترة التى تلت الشريحة الثانية والثالثة عدد من الاجراءات الهيكلية، التى أدت الى تخفيض معدلات التضخم التى ولدتها إجراءات البرنامج الاقتصادى، ومن بينها رفع معدلات الفائدة ، مع إجراء التحريك الأول فى أسعار فواتير المياه فى سبتمبر من نفس العام .



وتعتبر تلك الشريحة الأقل من حيث عدد الإجراءات ذات التأثير المباشر على حياة المواطن لارتباطها باجراءات أقل صعوبة وتأثيرا على الدخل .



وقدمت بعثة صندوق النقد مطلع ديسمبر من نفس العام لتكتب تقريرا يمثل الضوء الأخضر للإفراج عن الشريحة الثالثة ، كما جرت العادة .



ومن المعروف أن معدلات التضخم المرتبطة بإجراءي تعويم الجنيه وتحريك أسعار المواد البترولية فى نوفمبر 2016 ، بدأت فى الانحسار تدريجيا مع مطلع أغسطس ٢٠١٧ ، لتعاود معدلات الـ 13٪ مع نهاية نوفمبر 2017 .



الرابعة ... أكثرهم ارتباطا بالإجراءات الصعبة



وتعد الشريحة الرابعة، والمعلن عنها مؤخرا ، هى الاكثر ارتباطا بعدد أكبر من الاجراءات الصعبة ، حيث طبقت الحكومة خلال الأيام القليلة السابقة عددا كبيرا من تلك الاجراءات ذات الصلة ، فقد رفعت الحكومة الشهر الماضى أسعار تذاكر مترو الانفاق الشهر الماضى من جنيهان كسعر موحد للتذكرة إلى ما بين ٣ الى ٧ جنيهات بحسب عدد المحطات .



ومنذ أيام أعلن وزير الكهرباء تحريك أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى ٢٥٪ بحسب شريحة الاستهلاك ، سبقها الإعلان عن زيادة أسعار المياه، وعدد كبير من رسوم تنمية الموارد والخدمات الحكومية.



وكان الإجراء الأكثر صعوبة هو التحريك الثالث فى أسعار الوقود منذ سويعات قليلة بنسب تخطت الـ 50 %،، وهى أكبر نسبة تحريك فى أسعار الوقود تمت فى تاريخ مصر .



وأعلن وزير المالية الجديد الدكتور محمد معيط منذ أيام أن استلام الدفعة الرابعة من القرض سيكون نهاية الشهر المقبل .



** توقعات بارتفاع معدلات التضخم



من جانبه، توقع محمد أبو باشا المحلل المالى بشركة هيرميس، أن ترتفع معدلات التضخم إلى نحو 14 ٪ الشهر المقبل ، تأثرا بتحريك أسعار المواد البترولية ، ثم تعود إلى معدلاتها الطبيعية كما كانت قبل التحريك لتستمر عند نسبة تتراوح بين 12 إلى 13 ٪ حتى نهاية عام 2018.



** تفاصيل الزيادة الأحدث



وطبقت الحكومة زيادة جديدة فى أسعار الوقود، صباح أمس الأول السبت، ثانى أيام عيد الفطر ، زاد على أثرها سعر لتر بنزين 92، بنحو 1.75 قرشا ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات



كما ارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار أصبح 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 3.75 جنيه بدلا من جنيهان، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه.



وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، بينما أصبح سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية 100 جنيه من 60 جنيها.



وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016.



وكانت الزيادة السابقة فى يونيو الماضى ، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليصل إلى 5 جنيهات للتر بدلا من 3.5 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 80 ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 2.35 قرشا،



وانذاك ارتفع سعر لتر السولار بنسبة ليبلغ 3.65 قرش بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما ارتفع سعر بنزين 95 بنحو 5.6%، ليصل إلي 6.6 جنيه للتر، بدلا ن 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 15 جنيها.



وتستهدف وزارة المالية تخفيض فاتورة دعم الوقود خلال العام المالي الجديد 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليار جنيه مقدرة فى موازنة 2017-2018.



