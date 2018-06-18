البورصات العربية

خالد بدر الدين



هوى مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 2.7% فى ختام تعاملات، اليوم الإثنين، لينزل إلى حوالى 4588 نقطة، كما هبط مؤشر شقيقته سوق مال دبى العام بحوالى 1.8% لينخفض إلى أقل من 2983 نقطة مع هبوط أسعار الأسهم العالمية وأسعار البيرول، بسبب تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول أوروبا والصين.



وذكرت وكالة وكالة رويترز أن بورصتى الإمارات: دبى وأبوظبى فقط فتحتا أبوابهما للعمل اليوم بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بينما مازالت معظم البورصات العربية مغلقة لعطلة عيد الفطر.



وتراجع سعر سهم الشركة العربية للطيران بحوالى 7% ليسجل أسوأ أداء والأكثر تداولا في السوق، بينما انخفضت أسعار أسهم بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني وبنك أبوظبي الأول ذي الثقل في السوق بنسب تتراوح من حوالى 3.6% وحتى حوالى 1% فى حين أن بنك الفجيرة الوطني هو الوحيد الذى حقق مكاسب بحوالى 13.4% ليسجل أفضل أداء من السوق.



وهبطت أسعار أسهم شركة الاستثمار الواحة كابيتال 4.5% بعد أن أعلنت الشركة التي مقرها أبوظبي عن استبعاد خطط لجمع 300 مليون دولار لصندوق استثمار مباشر، مع تضرر طلب المستثمرين على صناديق الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط بسبب أزمة الثقة في شركة أبراج أكبر شركات القطاع في المنطقة، والتي تواجه مزاعم بإساءة استخدام أموال.