أحمد حسن: ندعم كل المنتخب «مش محمد صلاح بس»

أحمد حسن مدير فنى بتروجت

أحمد صبرى



انتقد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، عدم تركيز الدعم للمنتخب الوطنى لجميع اللاعبين المشاركين فى مباريات كأس العالم واقتصاره فقط على النجم محمد صلاح.



وأضاف حسن فى تغريدة له على موقع تويتر: كل الدعم أكيد ل #محمد_صلاح، إن شاء الله يتألق، ولكن مننساش في ٢٢ راجل معاه لازم نساندهم، وفي ١٠ موجودين معاه في الملعب بيمثلوا مصر، عايزين نساند ونرفع من معنويات كل لاعيبتنا.