مصر تشتري كميات من الغاز المسال عبر مناقصة

الغاز المسال

رويترز



قالت مصادر تجارية إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اشترت على الأرجح جزءا من 9 شحنات غاز طبيعي مسال طلبت شراءها من خلال مناقصة للتسليم خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس.



ووفقا لتجار فإن الأسعار التقديرية للشحنات في نطاق فوق 11 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، أو ما يعادل نحو 15% من البرميل من خام برنت.



وارتفعت أسعار التسليم الفوري للغاز الطبيعي المسال في آسيا للتسليم في يوليو إلى مستويات جديدة هي الأعلى في 4 سنوات عند 11.60 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي بسبب المنافسة على شحنات من أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا، بينما فرض تعطل إنتاج قيودا على الإمدادات.



وتسعى المكسيك والأرجنتين ومصر وباكستان مجتمعين للحصول على 46 شحنة للتسليم خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.