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وزيرة السياحة تغادر إلى روسيا لمساندة المنتخب الوطني
الإثنين 18 يونيو 2018 06:56 م
رانيا المشاط وزيرة السياحة
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رانيا المشاط وزيرة السياحة
المال خاص
غادرت، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة القاهرة متوجهة إلى روسيا لحضور مباراة مصر وروسيا فى المباراة الثانية للمنتخب الوطني في بطولة كأس العالم فيفا 2018، حيث أكدت وزيرة السياحة حرصها على الحضور لدعم منتخب الفراعنة فى هذه المباراة الهامة.
وأشادت الوزيرة بالأداء المشرف لمنتخب الفراعنة أمام منتخب الأوروجواي يوم الجمعة الماضية، كما أعربت عن سعادتها بفوز حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي بلقب أفضل لاعب في المباراة، مؤكدة أنه استحق هذه الجائزة بجدارة.
وأشارت الى أهمية وقوف المصريين جميعا وراء المنتخب لدعمه في مبارياته القادمة، وطالبتهم بنشر شعارات حملة وزارة السياحة @experienceegypt و#thisisegypt على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ليشارك الشعب المصري كله في دعوة العالم لزيارة مصر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن حملة وزارة السياحة "اكتشف مصر"
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موجودة داخل الملاعب خلال الـ٦٤ مبارة من مبارايات البطولة للترويج لمصر في الحدث الرياضي الأهم في العالم، كما أنها موجودة لدعم وتشجيع المنتخب في مبارياته، مضيفة أن الفيلم الترويجي "هي دي مصر" يعرض على شاشات عملاقة داخل ١١ استادا تقام فيها مباريات كأس العالم في روسيا، كما يظهر شعار حملة وزارة السياحة
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في جميع المطبوعات والفعاليات والإعلانات الخاصة بالبطولة، وذلك في إطار العقد الذي وقعته مصر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح داعما إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018"، والذي شاركت وزارة السياحة في توقيعه يوم الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ ، بهدف الترويج لمصر وجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم، ووقع من جانب الفيفا چياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأكدت الوزيرة أن حملة وزارة السياحة، والتي انطلقت مع بداية البطولة موجودة وبقوة داخل وخارج الملاعب في روسيا، كما تمتد الى عدد من الدول الأوروبية، وهي حملة مبتكرة تمزج ما بين أساليب التسويق الحديثة حيث تشمل مواد ترويجية تفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تماشيا مع متطلبات العصر التكنولوجية ، كما تستخدم الأساليب التقليدية مثل الإعلانات التليفزيونية، مما يتيح للحملة الفرصة لتخاطب ملايين المتابعين لبطولة كأس العالم حول العالم بمختلف أعمارهم وأذواقهم.
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