بعد زيادة البنزين «أوبر» تعوض سائقيها بـ«بونص يومية»

محمود جمال:



حصلت "المال" على نص الرسالة النصية التى أرسلتها شركة أوبر مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول أمس إلى سائقيها، وذلك بعد زيادة أسعار البنزين والمواد البترولية.



وتتضمن تقديم عدة مزايا لهم منها بونص يومية لتعويض الزيادة الجديدة فى أسعار البنزين.



وإلى نص الرسالة:

