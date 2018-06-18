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رياضة
محمد صلاح على تويتر: مستعدون للغد
الإثنين 18 يونيو 2018 06:25 م
محمد صلاح في احتياطي منتخب مصر امام اوروجواي
أخر الأخبار
محمد صلاح في احتياطي منتخب مصر امام اوروجواي
أحمد صبرى
نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو على صفحته يضم لحظات تأهل مصر للمونديال، وهدفه بضربة الجزاء فى مباراة الكونغو.
وعلق صلاح فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: مستعدون للغد، يوجد ١٠٠ مليون قوى، هنا سنحقق ذلك.
يشار إلى أن مصر ستخوض غدا مباراة فاصلة فى نهائيات كأس العالم مع البلد المضيف روسيا بمشاركة صلاح بعد تعافيه من الإصابة.
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