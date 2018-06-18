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اقتصاد وأسواق
اتحاد المستثمرين يناقش سبل تحقيق النمو.. الأربعاء
الإثنين 18 يونيو 2018 01:29 م
محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين
أخر الأخبار
محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين
أحمد اللاهونى
يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والمكتب التنفيذى، اجتماعاً برئاسة محمد فريد خميس، الأربعاء المقبل.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل تحقيق النمو الاقتصادى، روشتة اتحاد المستثمرين للنهوض بالصناعة.
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