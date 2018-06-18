الأكاديمية البحرية تنعي المؤسس الأول للجامعات المصرية

أمانى العزازى:







أصدرت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بيانا الأحد، أعلنت فيه تعازيها لمجتمع النقل البحرى لوفاة الدكتور جمال الدين مختار الرئيس المؤسس للأكاديمية الصرح التعليمي في المنطقة وواحدة من أنجح مؤسسات العمل العربي المشترك علي أرض مصر عام 1972.





يذكر ان الفقيد الدكتور مختار لعب دوراً هاماً في تغيير الأكاديمية العربية من أكاديمية للنقل البحري لتكون الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا وجميع التخصصات المتعلقة بالنقل البحري والهندسة والإدارة، سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني، ذلك بالإضافة إلى كونها المنفردة فى مجال البحث والأستشارات.





وانتقل الدكتور مختار بالأكاديمية من الإقليمية إلي العالمية بعد حصولها علي شهادة الجودة العالمية في التعليم 2000 /ISO 9001 فأصبحت جامعة رائدة في الدراسات العليا والبحث العلمي والتطبيقي، وعضو فى الإتحاد الدولي للجامعات وإتحاد الجامعات العربية.





كما أسس بفكره المركز الإقليمي للإتحاد الدولي للمعلوماتية بمقر الأكاديمية بأبي قير أكبر معقل للمعلوماتية في الشرق الأوسط الذي قام بتنظيم أول أوليمبياد عربي للمعلوماتية عام 2002، ثم الأوليمبياد المصري للمعلوماتية بدايةً من عام 2003 بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.





ومنحت الجامعة البحرية الدولية التابعة للأمم الدكتور جمال الدين مختار مؤخراً درجة الدكتوراة الفخرية في العلوم البحرية تقديراً لجهوده في مجال النقل البحري، ولدورة وعلي المستوي الدولي هو أول رئيس مصري للإتحاد الدولي للجامعات البحرية.

ومن ناحية أخرى يعتبر الدكتور جمال مختار أحد كبار ضباط القوات البحرية المصرية السابقين فقد التحق بالكلية البحرية وتخرج منها فى الفترمن 1946 – 1949، وقد حصل على درجة الماجستير من وزارة النقل البحري فى مصر عام 1955 ، كما حصل على درجة الماجستير في الدراسات البحرية عام 1960 من الإتحاد السوفيتي، ثم ودرجة الماجستير بإمتياز في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1972، ثم درجة الدكتوراة من جامعة السوربون بفرنسا عام 1978 في الإستثمار البشري لقطاع النقل البحري..

وحقق العديد من الأنجازات فى شتى المجالات - حصل علي وسام الإستحقاق الفرنسي عام 1993.

- فاز بإجماع الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية بجائزة المنظمة لعام 1997 التي تمنح لشخصية بحرية عالمية واحدة كل عام.

- حصل علي درجة الدكتوراة الفخرية من الجامعة البحرية الدولية عام 2005.

- حصل علي وسام الجدارة من جمهورية السودان عام 2006.

- أول مصري يتم إختياره رئيساً للرابطة الدولية للجامعات البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية.

- نجح في الحصول علي معونة من هيئة التعاون الدولي الأمريكي قيمتها 33 مليون دولار لإقامة أحدث وأكبر مجمع متكامل لأجهزة المحاكيات بالأكاديمية بتكلفة 65 مليون دولار أمريكى لإعداد الكوادر القادرة علي مواكبة ثورة المعلومات ومتغيرات القرن الجديد وذلك علي ثلاث مراحل، كما نجح في الحصول علي دعم للأكاديمية من هيئة التعاون الدولي اليابانية قيمته 23 مليون دولار لبناء مركز لتدريب الفنيين البحريين بالأكاديمية وكذلك لامدادها بسفينة التدريب "عايدة".

- أنشأ مركز برامج خدمة التعليم والمجتمع وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة.وشغل منصب - رئيساً نادي اليخت المصري بالإسكندرية.



