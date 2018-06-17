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ثقافة وفنون
محمد رمضان ينعى ماهر عصام: كان بينسيني الهم
الأحد 17 يونيو 2018 04:37 م
محمد رمضان
أخر الأخبار
محمد رمضان
أحمد صبرى
نعى النجم محمد رمضان، الفنان الشاب ماهر عصام بعد وفاته صباح اليوم الأحد، ونشر صورة تجمعهما مؤكدا أنه كان صديقه الغالي.
وخيم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنان ماهر عصام بعدما أصيب بغيبوبة بشكل مفاجئ بسبب نزيف فى المخ عن عمر يناهز 38 عامًا.
وقال رمضان فى تغريدة على "تويتر": "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبرنا ويصبر عائلتك يا صاحبي الغالي .. كان بخفة دمه بينسيني أي هم في الدنيا الله يرحمك يا صاحبي ( إنَّا لله وإنا اليه راجعون)".
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