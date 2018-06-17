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اقتصاد وأسواق
اتحاد الصناعات يطلق مبادرة لمنح العاملين علاوة استثنائية
الأحد 17 يونيو 2018 04:02 م
اتحاد الصناعات المصرية
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اتحاد الصناعات المصرية
عمر سالم:
أطلق إتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية مبادرة لحث المنشآت الصناعية على صرف علاوة إجتماعية إستثنائية تتراوح قيمتها في المتوسط ما بين 100 و200 جنيه على أن يكون ذلك وفقاً للظروف الإقتصاية لكل مؤسسة، وذلك للتخفيف من آثار الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخراً في أسعار الكهرباء والمحروقات والإلتزاماً من القطاع الصناعي الوطني بالمسئولية المجتمعية المنوطة به .
قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد إن هناك تواصلاً مع الحكومة بشأن إعفاء تلك العلاوة من الضرائب وذلك لتحقيق الهدف منها.
كما أكد السويدي أن الاتحاد والغرف الصناعية سيواصلان العمل يداً بيد مع السلطات لاستكمال مسيرة الإصلاح الإقتصادي الحتمية، مؤكدا أنها مسيرة تتطلب تعاون جميع الأطراف في صياغة سياسات الحماية الإجتماعية، مشيراً إلي جدية القطاع الصناعي في تحمل كافة مسئولياته للإسهام في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي.
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