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سيـــاســة
برلماني يطالب بعلاوة غلاء 400 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص
الأحد 17 يونيو 2018 03:56 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز
تقدم أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن منح علاوة غلاء للعاملين بالقطاع الخاص.
وجاء في الطلب:" أن الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ويعيشها المواطن المصري، بعد حالة الغلاء التي التهمت أجور ومرتبات الموظفين، تتطلب منا، ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى العاملين في القطاع الخاص، الذين يتقاضون رواتب متدنية، ولم تشهد أي زيادة خلال السنوات الخمسة الأخيرة".
وأضاف :" أن قرار زيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات، موفق من جانب الحكومة، وثمرة مساعي حثيثة قادها نواب البرلمان، ليتمكنوا من مواجهة تداعيات آثار الإصلاح الاقتصادي".
وتابع:" على الجانب الآخر، العاملن بالقطاع الخاص، ليس هناك أي قانون يلزم أصحاب الأعمال، بزيادة رواتب العاملين لديهم، وبعضهم يتحجج بالظروف الاقتصادية بمنشأته أو بمصنعه، إلا أنه مع الزيادة الجديدة في الأسعار، لابد من إلزام أصحاب الأعمال، بمنح علاوة غلاء من 200 إلى 400 للعاملين لديهم، حتى يتمكنوا من مواجهة متطلبات المعيشة".
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