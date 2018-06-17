وزير قطاع الأعمال العام يزور حديقة الميريلاند بمصر الجديدة

هشام توفيق 556996

المال ـ خاص:



فى أولى جولاته بعد أداء سيادته اليمين الدستورية وزيرا لقطاع الأعمال العام، قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى حديقة الميرلاند المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وتابع الوزير، خلال جولته، سير العمل بالحديقة ومستوى الخدمات المقدمة للسادة الزائرين بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للتطوير والتى شملت إحلال وتجديد شبكة المرافق وتطوير منافذ البيع وخدمات الزائرين من ممرات ومشايات ومقاعد الجلوس وبوابات إلكترونية مع زيادة المساحات الخضراء وإضافة عدد كبير من الأشجار والنخيل.



ووجه بضرورة الإسراع فى الانتهاء من كافة أعمال تطوير الحديقة - والتى تبلغ مساحتها نحو 45 فدانا - وفق الجدول الزمنى المحدد لتنفيذ المشروع، مع العمل على تحسين مستوى الخدمات.



كما زار موقع المرحلة الثانية من أعمال التطوير بالحديقة، وكذلك المنطقة المستأجرة من قبل أحد المستثمرين لإقامة أنشطة سياحية وترفيهية مثل دور سينما وعروض الدولفين ومطاعم وكافيهات ومنطقة ترفيهية للأطفال.



وأجرى جولة تفقدية بموقع مدينة غرناطة الأثرية المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتى تشهد حاليا أعمال ترميم وتطوير مع الحفاظ على الطراز المعمارى، حيث وجه سيادته بإجراء دراسة لاستغلال المدينة واستثمارها بالشكل الأمثل وإحياء دورها الثقافي لأهالي مصر الجديدة والقاهرة بشكل عام، من خلال إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية وموسيقية.

