EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
البرازيل تبحث عن تحسين صورة 2014 أمام سويسرا واللقب الغائب منذ 2002
الأحد 17 يونيو 2018 09:01 ص
البرازيا وسويسرا
أخر الأخبار
البرازيا وسويسرا
وحلم كوستاريكا يصطدم بمزيج صربيا ضمن المجموعة ذاتها
علي المصري:
يتطلع المنتخب البرازيلي إلى استغلال مباراته أمام سويسرا، المقررة اليوم الأحد على ملعب "روستوف أرينا" في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم "روسيا 2018"، في مداواة الجرح العميق المتمثل في الهزيمة المهينة التي تعرض لها راقصو السامبا في المونديال الماضي الذي أقيم عام 2014 بالبرازيل.
ولا تزال هزيمة المنتخب البرازيلي على أرضه أمام نظيره الألماني 1 ـ 7 في الدور قبل النهائي من نسخة 2014 هي الأسوأ لراقصي السامبا منذ الهزيمة الشهيرة والصادمة لمنتخب البرازيل على أرضه في مونديال 1950، عندما كان متقدما أمام أوروجواي 1 ـ 0، في المباراة الحاسمة للقب حينذاك ثم نجح فريق أوروجواي في قلب الموازين لصالحه بالفوز 2 ـ 1 ليتوج باللقب عبر المباراة التي عرفت باسم "ماراكانازو".
ويخوض المنتخب البرازيلي مباراته أمام سويسرا في المجموعة الخامسة بتشكيلة أساسية مختلفة تماما عن التي خسرت أمام ألمانيا في بيلو هوريزونتي قبل أربعة أعوام، وهى الهزيمة التي أطاحت بالمدير الفني لويس فيليبي سكولاري وأثارت الشكوك حول مكانة البرازيل في كرة القدم الحديثة في ظل غيابها أيضا عن منصة التتويج بالمونديال منذ عام 2002.
وحل دونجا مكان سكولاري لكن العروض المتواضعة للمنتخب البرازيلي استمرت بعدها ليطيح الاتحاد البرازيلي بدونجا، ويعين تيتي الذي أعاد الفريق إلى المسار الصحيح من جديد.
ولم تهتز شباك البرازيل بأي هدف منذ سبتمبر الماضي، وقد خفف الفريق نسبيا من آلام الهزيمة في بيلو هوريزونتي، عبر الفوز على المنتخب الألماني 1 ـ 0 وديا في برلين في مارس الماضي.
وبعد أن تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره النمساوي 3 ـ 0، في آخر ودياته قبل المونديال، قال تيتي إنه واثق في قدرة فريقه على إنهاء فترة انتظار دامت 16 عاما لم تحصد خلالها البرازيل لقب كأس العالم، الأمر الذي يعد ليس مقبولا لدى البرازيليين المشهورين بشغفهم باللعبة.
أما المنتخب السويسري، فلن يخوض المباراة فاقدا للأمل، خاصة في ظل الثقة التي اكتسبها بالفوز الكبير على منتخب بنما 6 ـ 0، وتعادله مع إسبانيا في آخر مباراتين وديتين له قبل المونديال، كما أنه لم يتلق سوى هزيمة واحدة خلال آخر 17 مباراة له.
ولكن الهدف الأكثر واقعية بالنسبة للمنتخب السويسري يتمثل في حصد النقاط في مباراتيه التاليتين بالمجموعة أمام منتخبي كوستاريكا وصربيا.
وأشاد فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لسويسرا، بالمنتخب البرازيلي، قائلا: "تعلمت احترام جميع المنافسين بغض النظر عن الأسماء، ولا شك أن اسم البرازيل يمثل ضغطا كبيرا على أي فريق".
وتابع: "نحاول التخلص من هذا الضغط قبل مواجهة البرازيل في المونديال"، وأكمل: "أؤمن بالمستحيل، والبرازيل تمتلك أفضل اللاعبين في العالم وعلى رأسهم نيمار، ونعمل على تلافي أي أخطاء في مواجهتها".
وواصل: "نعلم أننا سنواجه لاعبا من أفضل لاعبي العالم وهو نيمار، ولكن هذا لا يجعلنا نغير من سياستنا وتكتيكنا، فلا ننسى أن جميع لاعبي البرازيل لديهم مهارات فردية قوية وليس نيمار فقط، ولذلك سنحاول التركيز على تكتيكنا وليس مهارة خصمنا"، وختم: "في عالم كرة القدم عندما تلعب على التعادل ستخسر، ولذلك سنكون دائما في الهجوم لربح المباراة، وهي فلسفتنا في إدارة المباريات".
بعد النتائج المتواضعة في المباريات الودية الأخيرة، يأمل المنتخب الكوستاريكي استعادة المستويات التي قادته لدور الثمانية في نسخة 2014 بالبرازيل، عندما يستهل مشواره في مونديال روسيا اليوم الأحد بلقاء نظيره الصربي على ملعب "كوسموس أرينا" بمدينة سامارا الروسية.
وكان المنتخب الكوستاريكي قد حقق انطلاقة قوية في مونديال البرازيل ووصل إلى دور الثمانية قبل أن يخرج بضربات الجزاء الترجيحية أمام نظيره الهولندي، والآن يتطلع إلى استعادة تلك المستويات أملا في قطع مشوار طويل بالمونديال الروسي.
ويتنافس المنتخب الكوستاريكي، الذي يشارك في المونديال للمرة الخامسة علما بأن مشاركته الأولى كانت في نسخة 1990، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم معه منتخبات صربيا والبرازيل وسويسرا.
ورغم تأهل الفريق للنسخة الحالية من المونديال دون عناء كبير، يواجه المدير الفني أوسكار راميريز انتقادات حادة إثر تواضح نتائج كوستاريكا في مبارياتها الودية الاستعدادية للبطولة.
وخسر المنتخب الكوستاريكي آخر مبارياته الودية بنتيجة 1 / 4 أمام نظيره البلجيكي وذلك بعد هزيمته أمام المنتخب الإنجليزي صفر / 2، وقد بدا العديد من لاعبيه الأساسيين بعيدين عن مستوياتهم.
وفي نوفمبر الماضي، خسر المنتخب الكوستاريكي أمام نظيره الإسباني صفر / 5، ولم يحقق الفوز سوى أمام أسكتلندا في مارس وأيرلندا الشمالية في وقت سابق من يونيو الجاري.
ويدرك المنتخب الكوستاريكي أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام صربيا من أجل الحفاظ على فرصه في المجموعة، كما يتطلع إلى معادلة رقم قياسي على مستوى اتحاد الكونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي"، والمتمثل في تفادي الهزيمة لست مباريات متتالية في نهائيات المونديال، والذي تحقق مرتين سابقتين من قبل المنتخب المكسيكي.
أما المنتخب الصربي، لا تعتمد صربيا على الدفاع، وتأمل أن تعوض مواهبها الهجومية، نقاط ضعفها في الخلف، ومن المرجح أن يلتزم المدرب ملادن كرستايتش، باللعب بطريقة 4-2-3-1، والتي ساعدته على سحق بوليفيا 5-1 في آخر مباراة ودية، تحضيرًا للنهائيات، السبت الماضي، عندما أحرز المهاجم ألكسندر ميتروفيتش، ثلاثية.
ويملك المنتخب الصربي مزيجا بين عناصر الخبرة والشباب تحت قيادة كرستاييتش، ويضم عناصر بارزة في أقوى مسابقات الدوري بأوروبا، أمثال ألكسندر كولاروف لاعب روما ونيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد.
وسيكون المخضرمان، برانيسلاف إيفانوفيتش، الذي أصبح أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية مع صربيا يوم الأحد الماضي، حين شارك في مباراته رقم 104، وألكسندر كولاروف، بحاجة لاستعادة مستوى الماضي، إذا أراد المنتخب الصربي، إحباط منافسيه في روسيا.
ومن المرجح أن ينضم إليهما، المدافع الصاعد نيكولا ميلينكوفيتش، البالغ عمره 20 عاما، والذي وصف بأنه نيمانيا فيديتش الجديد، بعد أداء رائع في المباريات الودية.
وتعتبر البرازيل، المرشحة الأبرز لصدارة المجموعة الخامسة، التي تضم سويسرا أيضا، لذا فمن المرجح أن تكون هناك معركة لمرافقتها إلى الدور الثاني، وستترك الهزيمة صاحبها في موقف مزعج.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا