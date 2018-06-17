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رياضة
ألمانيا لتجاوز أزماتها أمام المكسيك
الأحد 17 يونيو 2018 08:49 ص
ألمانيا لتجاوز أزماتها أمام المكسيك
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ألمانيا لتجاوز أزماتها أمام المكسيك
علي المصري:
يستهل المنتخب الألماني "حامل اللقب"، مبارياته في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، أمام المنتخب المكسيكي، علي ملعب "لوجنيكي"، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة اﻷولي للمجموعة السادسة من المونديال.
ويهدف منتخب الماكينات الألمانية لمواصلة سلسلة انتصاراته في المباريات الافتتاحية بالبطولات الكبرى تحت قيادة المدرب يواخيم لوف.
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وحقق المنتخب الألماني الفوز بالخمس مباريات ولم يسمح بتلقي أية أهداف، بينما سجل 13 هدفا في مبارياته الافتتاحية بيورو 2008 و2012 و2016 ومونديالي 2010 و2014 منذ أن تولى لوف تدريب الفريق في 2006.
وفاز المنتخب الألماني بمباراة وحيدة في آخر ست مباريات، كانت أمام المنتخب السعودي 1 / 2 يوم الجمعة الماضي، ولكن في السابق، دائما ما يرتفع الأداء في البطولات الرسمية الكبرى، وحافظ الفريق على شباكه نظيفة في مباراة واحدة.
وخاضت ألمانيا مشوارا مثاليا في التصفيات، فازت خلاله في كافة المباريات العشر، وتلقت شباكها أربعة أهداف فقط، خلال تلك المسيرة إضافة لحصدها لقب كأس القارات العام الماضي، لكن مستواها الذي قدمته مؤخرا يعد بعيدا عن الأداء الذي يؤهل للفوز بكأس العالم.
وفاز المنتخب الألماني بأول مباراتين افتتاحيتين له في المونديال برباعية نظيفة، أمام أستراليا في 2010 وأمام البرتغال في 2014.
وقبل حقبة لوف فاز المنتخب الألماني على نظيره السعودي بثمانية أهداف نظيفة فى مونديال 2002.
وكانت آخر مرة فشل فيها المنتخب الألماني في الفوز بمباراته الاولى قبل 32 عاما وبالتحديد في عام 1986، عندما تعادل مع منتخب أوروجواي 1/1، وكانت آخر هزيمة أمام المنتخب الجزائري 1 / 2 في 1982.
وتأثرت استعدادات ألمانيا أيضا بحالة الغضب التي ثارت في البلاد بسبب صور لثنائي خط الوسط إيلكاي جندوجان ومسعود أوزيل التقطت لهما مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكان لزاما على هذا الثنائي الذي يعود لأصول تركية، التعامل مع صافرات الاستهجان والهتافات في المباريات الأخيرة، ولم تخف حدة هذه الأمور رغم وصولهما إلى روسيا.
لكن وبالنظر للسجل الرائع والقياسي لألمانيا في البطولة، وبلوغها الدور قبل النهائي للبطولة على الأقل في كل نسخة من النسخ الأربع الأخيرة، فإن القليلين هم من سيراهنون ضد عدم جاهزيتهم قبل لقاء اليوم، خاصة عقب فوز ألمانيا الساحق على المكسيك 4-1 في كأس القارات العام الماضي.
ويجب على المكسيك أن تتعامل مع الفضيحة المحدودة التي وقعت بعد إقامة 8 لاعبين لحفل في وقت متأخر من الليل، عقب مباراة ودية أمام إسكتلندا، في وقت سابق هذا الشهر، بينما ساند الاتحاد المحلي اللاعبين بكل قوة.
وسيحتاج المنتخب المكسيكي، والذي بلغ دور 16 في أخر 6 مشاركات له في كأس العالم، لكي يكون أكثر سرعة في الهجمات المرتدة، إذا ما أراد الانقضاض على منافسه على نحو مفاجئ كما فعلت منتخبات أخرى على نحو ناجح في الآونة الأخيرة بما في ذلك السعودية.
ويبحث المنتخب المكسيكي عند تحقيق فوزه الثاني علي نظيره اﻷلماني، حيث لم تفز المكسيك سوي مرة واحدة من أصل 11 مباراة أمام الماكينات اﻷلمانية، وتعود إلى عام 1985.
ويأمل المنتخبان في اقتناص الثلاث نقاط من لقاء اليوم، اعتلاء صدارة المجموعة السادسة التي تضم إلي جانبهما كوريا الجنوبية والسويد.
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