EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
Advisable Wealth الأمريكية تمول مشروعات بترولية خليجية بـ 2 مليار دولار
الأحد 17 يونيو 2018 06:36 ص
أخر الأخبار
أحمد علي:
كشف أيمن أبوهند، الشريك المؤسس بشركة Advisable Wealth للاستثمارات المالية، ان شركته بدأت في تمويل مشروعات بترولية سيادية بإحدى الجهات الخليجية، بتكلفة تبلغ 2 مليار جنيه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "المال" أن هناك مفاوضات مع دول خليجية أبرزها الامارات والكويت والسعودية، من أجل تدبير تمويلات للديون السيادية لتلك الدول بالإضافة الى تمويل نحو 50 مشروع بمنطقة الخليج تضم مجالات مشاريع بترولية و بنية تحتية و عقارات.
وأوضح الشريك المؤسس بشركة Advisable Wealth للاستثمارات المالية، ان شركته نجحت في الاتفاق مع 10 بنوك أمريكية على تدبير الاحتياجات التمويلية للمشاريع المستهدف تمويلها خلال الفترة المقبلة.
وكانت شركة Advisable Wealth للاستثمارات المالية الأمريكية-لديها مكتب تمثيل فى مصر- قد رصدت عبر بنكها الاستثمارى الجديد «Merchant Bank» استثمارات ضخمة لتمويل مشروعات الدول، والحكومات بمنطقة الشرق الأوسط، على مدار 5 أعوام المقبلة.
تأسست«Advisable wealth engine» قبل 2014 الماضى برأسمال قدرُه 10 ملايين دولار، عبر اندماج وول ستريت المتخصصة فى النظم التكنولوجية الخاصة بإدارة الثروات، وشركة أمريكية تعمل بمجال إدارة الثروات والاستشارات المالية، لديها مكاتب تمثيل فى عدة دول من ضمنها مصر.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا