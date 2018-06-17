Advisable Wealth الأمريكية تمول مشروعات بترولية خليجية بـ 2 مليار دولار

أحمد علي:







كشف أيمن أبوهند، الشريك المؤسس بشركة Advisable Wealth للاستثمارات المالية، ان شركته بدأت في تمويل مشروعات بترولية سيادية بإحدى الجهات الخليجية، بتكلفة تبلغ 2 مليار جنيه.





وأضاف في تصريحات خاصة لـ "المال" أن هناك مفاوضات مع دول خليجية أبرزها الامارات والكويت والسعودية، من أجل تدبير تمويلات للديون السيادية لتلك الدول بالإضافة الى تمويل نحو 50 مشروع بمنطقة الخليج تضم مجالات مشاريع بترولية و بنية تحتية و عقارات.





وأوضح الشريك المؤسس بشركة Advisable Wealth للاستثمارات المالية، ان شركته نجحت في الاتفاق مع 10 بنوك أمريكية على تدبير الاحتياجات التمويلية للمشاريع المستهدف تمويلها خلال الفترة المقبلة.





وكانت شركة Advisable Wealth للاستثمارات المالية الأمريكية-لديها مكتب تمثيل فى مصر- قد رصدت عبر بنكها الاستثمارى الجديد «Merchant Bank» استثمارات ضخمة لتمويل مشروعات الدول، والحكومات بمنطقة الشرق الأوسط، على مدار 5 أعوام المقبلة.





تأسست«Advisable wealth engine» قبل 2014 الماضى برأسمال قدرُه 10 ملايين دولار، عبر اندماج وول ستريت المتخصصة فى النظم التكنولوجية الخاصة بإدارة الثروات، وشركة أمريكية تعمل بمجال إدارة الثروات والاستشارات المالية، لديها مكاتب تمثيل فى عدة دول من ضمنها مصر.



