البورصة مرشحة لاختبار مستوى 16400 نقطة الأسبوع الجاري

- الرئيسي يقفز 1.8% والتداولات تصعد بنصف مليار جنيه في أسبوع



- أوراسكوم للاتصالات أنشط الشركات والأجانب يسجلون صافي شراء





مصطفى طلعت:





قال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الاوراق المالية أن القطاع العقاري سجل اداءا متميزا خلال تداولات الاسبوع المنقضي بقيادة سهمي طلعت مصطفى ومدينة نصر للاسكان والتعمير.



وتوقع غريب استمرار صعود السوق نحو مستوى 16300 و16400 نقطة خلال الجلسات الاولى بعد العودة من اجازة عيد الفطر المبارك؛ والمقرر ان تنتهي الاثنين.



وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي الاسبوع الماضي، بدعم شرائي للمستثمرين الاجانب ونشاط ملحوظ للقطاع العقاري.



وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 1.8% مسجلا مستوى 16221 نقطة كما صعد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.79 % ليصل إلى 801 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "egx100" الاوساع نطاقا بنحو 0.27% ليسجل 2044 نقطة.



واظهر تقرير صادر عن البورصة حصلت عليه المال تصدر العقارات القطاعات النشطة من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 138.8 مليوون ورقة مالية، بينما تزيل القائمة قطاع الكيماويات بتداول 3.5 مليون ورقة.



وارتفعت التداولات بقيمة نصف مليار تقريبا لتسجل 6.1 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار الاسبوع السابق له، وسجل المستثمرون الاجانب صافي شراء بقيمة 258.8 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بحوالي 1.3 مليار جنيه.



وعلى صعيد بورصة النيل، فسجلت قيم تداول قدرها 5.1 مليون جنيه، وتصدر شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار انشط شركاتها من خلال بيع وشراء 2.1 مليون ورقة مالية، بينما جاء في المركز الاخير شركة انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة القائمة بتداول 200 الف ورقة.