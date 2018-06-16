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اقتصاد وأسواق
زيادة مرتقبة بأسعار المخبوزات تتراوح بين 40 و70%
السبت 16 يونيو 2018 10:23 م
فرن إفرنجى فينو
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فرن إفرنجى فينو
محمد مجدي
أكد عدد من أصحاب المخابز الأفرنجي والسياحي، لـ"المال"، أن هناك زيادة مرتقبة بأسعار المخبوزات تتراوح بين 40 و70%، بعد قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات، اليوم السبت.
قال المهندى أيمن حمدي، صاحب مخابز أفرنجي، إن تلك الزيادات سيتم تطبيقها بعد عيد الفطر المبارك حين عودة المخابز للعمل مرة أخرى والحصول على السولار من المستودعات بالأسعار الجديدة.
بينما أوضح سمير مصطفى، صاحب مخبز سياحي، أن أسعار المخبوزات ستشهد زيادة بين 50 قرشًا و3 جنيهات بمختلف الأصناف، وذلك حسب الوزن والكمية.
ولفت إلى أن سعر رغيف الفينو قد لا يشهد زيادة، في حين قد يتجه أصحاب المخابز لخفض وزنه؛ تعويضًا للخسائر التي ستلحق بهم بعد تلك الزيادات.
يشار إلى أن المخابز السياحي والأفرنجي تنتج المخبوزات بدقيق استخراج 72%، وهو يختلف في النوع عن دقيق 82% الذي يتم استخدامه في إنتاج الخبز المدعم.
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