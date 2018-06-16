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طاقة
لجان للمرور على محطات الوقود بمطروح بعد إقرار الزيادة الجديدة
السبت 16 يونيو 2018 09:44 م
الوقود
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الوقود
تشكيل غرفة عمليات بمطروح وهدوء بجميع المحطات
معتز محمود
أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم السبت، رفع حالة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة، لمتابعة محطات الوقود والمواقف على مستوى المحافظة مع قيام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن، بالمتابعة المستمرة عقب زيادة أسعار المواد البترولية، صباح اليوم.
ووجه المحافظ بقيام لجنة برئاسة مدير التموين وعضوية مجلس المدينة ومباحث التموين والحماية المدنية والأجهزة المعنية للمرور على محطات الوقود والأنشطة التموينية لمتابعة الأسعار مع قيام لجان متابعة بجميع مدن المحافظة؛ لضمان عدم استغلال المواطنين وحجب المواد البترولية عنهم.
وأكد السيد أبو اليزيد، مدير مديرية التموين، أنه بناء على توجيهات محافظ مطروح قامت اللجنة المشكَّلة بالمرور على محطات الوقود ومستودعات الغاز، ومحطة تعبئة الغاز وتلاحظ وجود وفرة بجميع المواد البترولية فى كل المحطات ووجود كميات كافية من البوتوجاز فى جميع المستودعات، وتم الاتفاق مع أصحاب المستودعات على بيع أرصدة الاسطوانات الموجودة قبل الزيادة وطرحها للمواطنين بالأسعار قبل الزيادة مع توفير جميع احتياجات المواطنين من الاسطوانات.
وأضاف أنه تسود جميعَ المحطات على مستوى المحافظة بإجمالى 38 محطة و40 مستودع توزيع اسطوانات غاز حالةٌ من الهدوء الشديد، ولم تتلق غرفة العمليات أى بلاغات عن أى تجاوزات.
ويسود التزام بما أعلنته وزارة البترول، اليوم، بناء على قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار المنتجات البترولية ليباع بنزين 80 بـ5:50 قرش، وبنزين 92 بـ6:75 قرش، والسولار 5:50 قرش، وبنزين 95 بـ7:75 قرش، واسطوانة البوتاجاز المنزلي بـ50 جنيهًا.
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